Vemte si doklady, peníze, oblečení a hned opusťte Cherson, vyzývají okupanti

Podle okupačních sil musí místní obyvatelé oblast opustit kvůli ostřelování a údajné hrozbě teroristických útoků ze strany Kyjeva. „Všichni civilisté musí Cherson okamžitě opustit,“ citovala z prohlášení okupačních úřadů agentura Reuters.

Ruskem dosazení představitelé Chersonské oblasti již v uplynulých dnech oznámili, že kvůli pokračující ukrajinské ofenzivě evakuují na levý břeh Dněpru civilní obyvatelstvo. Během týdne prý chtějí takto přesunout 50 000 až 60 000 lidí.

„V Chersonu začal organizovaný přesun obyvatel na druhý břeh Dněpru,“ citovala jen pár dní zpět ruská agentura TASS z prohlášení městské správy Olešek, tedy města nacházejícího se právě na levém břehu.

Evakuace se podle agentury odehrává na lodích, které převážejí lidi do Olešek a do obce Hola Prystaň. Podle agentury RIA Novosti na ně čekají autobusy, které je mají odvézt na poloostrov Krym, anektovaný Rusy v roce 2014, nebo přímo do Ruska.

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280 000 obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po letošním únorovém vpádu na Ukrajinu.

Následně ruské vojsko získalo kontrolu nad velkou částí Chersonské oblasti, ukrajinským silám se ale od léta podařilo několik okupovaných obcí osvobodit.

Cherson je jedním z území, na němž proběhla referenda o připojení k Rusku. Hlasování se odehrávalo dále také v samozvané proruské Luhanské lidové republice (LNR), Doněcké lidové republice (DNR) a v Záporožské oblasti.

23. září 2022