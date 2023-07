Rusové zasáhli obytný dům v Dnipru. Bastardi se zodpoví, řekl Zelenskyj

Na místě zasaženého objektu v Dnipru pracovali záchranáři a policisté, kteří obcházeli jednotlivé byty a poskytovali lidem nezbytnou pomoc, dodal Klymenko podle listu Ukrajinska pravda.

„Oběťmi jsou čtyři muži ve věku od 18 do 53 let a 77letá žena. Všichni byli ošetřeni na místě a nemuseli být hospitalizováni,“ uvedl ukrajinský ministr vnitra.

„Opět ruský raketový teror,“ komentoval útok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého kromě výškové budovy byla zasažena i budova místní pobočky ukrajinské tajné služby SBU.

„Všechny potřebné služby jsou na místě. Rychle reagujeme a pomáháme lidem,“ uvedl Zelenskyj a přislíbil udělat vše pro potrestání Ruska za agresi a teror. „Ti bastardi si to zodpoví. Uděláme vše pro spravedlnost,“ napsal.

Dnipro. Friday evening. A high-rise building and the Security Service of Ukraine's building were hit. Russian missile terror again.



Promptly held conversations with the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs, the State Emergency Service, and the military… pic.twitter.com/UulEGKjQUj