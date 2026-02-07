Něco by se mohlo stát, chválil si Trump rozhovory o válce na Ukrajině

„Dnes se konaly velmi, velmi dobré rozhovory týkající se Ruska a Ukrajiny. Něco by se mohlo stát,“ řekl prezident novinářům v letadle směřujícím na Floridu bez dalších podrobností.
Trump ve volební kampani slíbil ukončit válku, která začala plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022. Slib ale zůstává více než rok od začátku jeho druhého funkčního období nesplněn.
Oznámil další rozhovory s Íránem
I jednání s delegací z Teheránu proběhla v pátek podle prezidenta „velmi dobře“. Zdá se, že Írán má o dohodu velký zájem, uvedl Trump. Zároveň ale pohrozil důsledky, pokud by se ji uzavřít nepodařilo. Írán nesmí mít jaderné zbraně, zopakoval svůj známý postoj.
Spojené státy v pátek za zprostředkování Ománu zahájily nové kolo jednání s Íránem. Trump předtím pohrozil zavedením cel na zboží dovážené do USA ze zemí, které s Íránem obchodují.
Zdůvodnil to brutálním zásahem státních úřadů proti demonstrantům během nedávných masových protestů v Íránu. Opakovaně také uvedl, že se mu nelíbí kontroverzní íránský jaderný program.