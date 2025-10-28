Dron letěl i na Moskvu. Rusko tvrdí, že v noci zlikvidovalo 17 ukrajinských dronů

Autor: ,
  10:38aktualizováno  10:38
Ruská protivzdušná obrana v noci na úterek zlikvidovala 17 ukrajinských dronů, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Ukrajina podle Moskvy útočila druhou noc v řadě a vyslala jeden z dronů i směrem na ruskou metropoli. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina na místě dopadu trosek dronu zasahují záchranné složky.
Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025)

Operací se v hojném množství účastní i menší drony. (15. září 2025) | foto: ČTK

Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
Ukrajina čelila nočnímu ruskému útoku drony a raketami, při němž v Kyjevě...
Záhadný zelený objekt nad Moskvou. (27. října 2025)
26 fotografií

Celkem 13 dronů bylo sestřeleno nad Kalužskou oblastí, tři nad Brjanskou oblastí a jeden nad Moskevskou oblastí.

Rusko stejně jako obvykle nesdělilo podrobnosti o případných hmotných škodách. Gubernátor Brjanské oblasti Alexandr Bogomaz uvedl, že jeden člověk zraněný po útoku musel do nemocnice.

V pondělí ráno Rusko informovalo o 193 sestřelených ukrajinských dronech, z toho více než třech desítkách mířících na Moskvu.

Ukrajina, která se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, většinou své útoky soustředí na vojenské či energetické objekty. Oběti z řad ruských civilistů jsou hlášeny velmi zřídka, výrazně méně než v případě ukrajinských civilistů při ruských útocích. Kyjev se k nočním úderům zatím nevyjádřil. Tvrzení ani jedné z bojujících stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.

Kalužská oblast (13 dronů, červeně), Brjanská oblast (3 drony, modře), Moskva (1 dron, zeleně)

Kalužská oblast (13 dronů, červeně), Brjanská oblast (3 drony, modře), Moskva (1 dron, zeleně)

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.