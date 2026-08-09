Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Ruská armáda zaútočila na charkovské sídliště Saltivka. Nepřítel se zaměřil na obytné budovy, uvedl starosta města Terechov. Náčelník charkovské oblastní vojenské správy Oleh Syněhubov na platformě Telegram informoval, že nepřátelský dron zasáhl desetipatrovou obytnou budovu a zničil sedmé až desáté patro. Následný útok cílil na sousední výškovou budovu.
V důsledku útoku zahynuli dva lidé a 12 jich bylo zraněno, uvedl Terechov. Jedna osoba s vážnými zraněními byla hospitalizována. Záchranné složky pracují přes neustálou hrozbu ostřelování.
Ukrajinské telegramové kanály informovaly, že ukrajinské přístavy Oděsa a Čornomorsk se v noci staly terčem útoku jedné balistické rakety, čtyř malých střel s plochou dráhou letu a nejméně dvou desítek dronů.
V Oděse byly podle místních úřadů poškozeny obytné budovy a zraněno bylo nejméně šest lidí. Na fotografiích a videích na sociálních sítích jsou zachyceny požáry několika výškových obytných budov a dalších domů ve třetím největším městě na Ukrajině. V Oděse jsou evidovány také požáry aut. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj později informoval, že raněných je osm a že ruský útok poškodil přístav.
Přístavní město Oděsa u Černého moře je vzhledem ke své blízkosti k Rusy anektovanému Krymu pravidelným cílem ruských útoků. Ruské síly v létě, kdy je hlavní turistická sezona, útoky na Oděsu a okolní region ještě zesílily.
O celkem 11 raněných po ruských útocích informoval náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. Devět lidí, z toho čtyři děti, utrpěli zranění při útoku na Pavlohrad, kde Rusové zasáhli nákupní středisko. Na jiných místech regionu zranění utrpěly dvě ženy ve věku 79 a 84 let, dodal.
Rusko během noci proti Ukrajině vypustilo 202 dronů a 17 raket a střel, z nichž 174 dronů a pět střel se podařilo sestřelit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy raket a dronů na šesti místech.
Ruská obrana během noci zničila 153 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Během dnešního rána ruští vojáci sestřelili dalších 12 dronů, nad Baškirskem v podhůří Uralu a Tatarstánem, dodalo později.
Gubernátor ruské Belgorodské oblasti Šuvajev na telegramu uvedl, že v Belgorodu byly v noci na dnešek poškozeny „nejméně čtyři“ bytové domy, administrativní budova a některé „sociální a komerční objekty“ a jeden soukromý dům zachvátil požár. Místní telegramové kanály zveřejnily videa tohoto požáru, výškové budovy po nárazu dronu a také záběry přeletů dronů, výbuchů a kouřových stop nad městem.
Ruské monitorovací kanály rovněž informovaly o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Rjazanskou oblastí i nad regiony Povolží. Moskevský starosta Sergej Sobjanin oznámil, že protivzdušná obrana sestřelila tři bezpilotní letouny, které podle něj mířily na Moskvu. Ruský úřad pro civilní letectví Rosaviacija podle ruské služby stanice BBC načas uzavřel letiště v Saransku, který leží asi 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy.