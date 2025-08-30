Kim kondoloval rodinám vojáků, kteří padli v ruské válce, a slíbil jim krásný život

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se v pátek setkal s rodinami vojáků, kteří zahynuli v bojích proti ukrajinské armádě, a vyjádřil jim soustrast. Rodinám také slíbil nádherný život, píše agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou agenturu KCNA. Kolik vojáků ve válce padlo, KLDR nezveřejnila, jihokorejská rozvědka nicméně jejich počet odhaduje na přibližně 600.
Tato fotografie pořízená 29. srpna 2025 a zveřejněná severokorejskou státní agenturou Korean Central News Agency (KCNA) 30. srpna 2025 zachycuje severokorejského vůdce Kim Čong-una, jak v Pchjongjangu předává portrét zabalený v severokorejské vlajce rodině vojáka, který se účastnil zahraničních vojenských operací. | foto: Profimedia.cz

Kim Čong-un rodinám mrtvých vojáků slíbil, že v hlavním městě bude na jejich památku vybudován památník a pojmenována nová ulice. Zavázal se také postarat o jejich děti.

„Já, náš stát a naše armáda za ně převezmeme plnou odpovědnost a vychováme z nich věrné a statečné bojovníky, jakými byli jejich otcové,“ uvedl Kim Čong-un podle agentury AFP.

Severní Korea vyslala do ruské války proti Ukrajině asi 15 000 vojáků, a to podle odhadů jihokorejské rozvědky, neboť severokorejský režim ani Rusko jejich počty nikdy neuvedly.

KLDR své vojáky nasadila především v ruské Kurské oblasti, jejíž část v srpnu 2024 obsadila ukrajinská armáda. První informace o severokorejských vojácích bojujících po boku ruské armády se objevily v říjnu 2024, KLDR však jejich účast v bojích potvrdila až letos v dubnu, píše AFP. Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu 24. února 2022.

