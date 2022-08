Za výbuchy na Krymu jsou Ukrajinci, potvrzují insideři. Mají znervóznět Rusy

Americké zpravodajské společnosti CNN se do rukou dostala interně šířená zpráva ukrajinské vlády. Sdílel ji jeden z ukrajinských úředníků, který si kvůli nedovolenému oprávnění ke sdílení dokumentů s médii přál zůstat v anonymitě. Ve zprávě vedení Ukrajiny přiznává, že stojí za všemi třemi výbuchy na Krymu.

Zpráva mimo jiné popisuje leteckou základnu Saky jako tvrdou, ale jednorázovou ztrátu pro ruskou vojenskou infrastrukturu na poloostrově, přičemž následné útoky jsou důkazem systematické vojenské schopnosti Ukrajiny zaměřené právě na Krym. Útok na základnu Saky zničil nejméně sedm vojenských letadel, vážně poškodil základnu a zabil nejméně jednu osobu. Rusko následně tvrdilo, že k výbuchu došlo v důsledku nehody.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém tradičním projevu poté uvedl, že válka „začala Krymem a musí jím i skončit – tedy jeho osvobozením“. Přímé zapojení ukrajinských sil do útoku na Krym ale nepotvrdil.

V úterý byl pak podle záběrů na sociálních sítích vidět kouř stoupající z muničního skladu nedaleko vesnice Majskje.

Oba incidenty se odehrály v oblasti Džankoj, kterou britské ministerstvo obrany popisuje jako „klíčový silniční a železniční uzel, který hraje důležitou roli při zásobování ruských operací na jižní Ukrajině“.

O víkendu pak ukrajinští představitelé uvedli, že železniční most u jihovýchodního ukrajinského města Melitopol, který Rusové používají k přepravě vojenského vybavení a zbraní z okupovaného Krymu, vyhodili do povětří ukrajinští partyzáni

Všechny útoky tak přicházejí v době, kdy rodící se hnutí odporu v Ruskem okupovaných oblastech zřejmě provádí sabotážní akce.

Zatímco analytici spekulují o tom, že na Krymu probíhá kampaň s cílem oslabit vojenské schopnosti Ruska, Zelenskyj v úterý varoval Ukrajince žijící v okupovaných oblastech, aby se vyhýbali vojenským zařízením ruských sil.

Co výbuchy znamenají pro Putinovy ambice?

Západní představitelé a analytici od prvních výbuchů nabízejí hned několik vysvětlení. Skupina The Cavell Group, zabývající se nepřátelským prostředím a školením pro přežití v krizových situacích, uvedla, že útok na Saky nebyl pouze účinný v poškození ruských bojových sil, ale byl zásadní i pro rozvrat morálky ruských vojáků a civilistů.

Ať už výbuchy způsobilo cokoli, mohlo by to podle Cavell Group mít významné důsledky pro celý konflikt, zejména pokud by útok byl proveden některým z nových zbraňových systémů dlouhého doletu.

Britské ministerstvo obrany však oponuje tím, že ztráta bojových letounů představuje jen nepatrnou část celkové flotily letadel, které má Rusko k dispozici.

Dodalo však, že Saky je hlavní základnou pro podporu ruského námořnictva v Černém moři. „Schopnost flotily je nyní značně degradována. Incident pravděpodobně přiměje ruskou armádu k revizi vnímání hrozeb,“ uvedlo ministerstvo ve zprávě. Může také způsobit přehodnocení ohrožení Krymu. Jeho pozice byla doteď vnímána spíše jako bezpečný „zadní“ prostor.

Co se stalo na Krymu po výbuchu?

Ruská státní agentura pro silniční dopravu v úterý oznámila nový dopravní rekord na krymském mostě. „Během jednoho dne projelo po mostě v obou směrech celkem 38 297 aut,“ stojí v prohlášení. Ruští představitelé však bagatelizovali velikost front s tím, že jsou výsledkem přísnějších kontrol na mostě z bezpečnostních důvodů.

V úterý na kilometrové zácpy civilních vozidel, která se pokoušejí opustit Krym a odjet do Ruska, reagoval i Zelenskyj. „Fronta, která se v těchto dnech tvoří při odjezdu z Krymu do Ruska přes most, jasně dokazuje, že naprostá většina občanů teroristického státu již pochopila nebo alespoň cítí, že Krym není místem pro ně.“

Proč je Krym pro Putina tak důležitý?

Poloostrov Krym je domovem ruské černomořské flotily, která sídlí v Sevastopolu. Sloužil jako odrazový můstek již v únoru pro začínající invazi, kdy ruské jednotky z anektovaného území proudily na jih Ukrajiny.

Kontrola Krymu tak mimo jiné zajišťuje Rusku trvalý přístup k námořní základně v Sevastopolu, kterou dříve provozovalo na základě dohody o pronájmu s Ukrajinou. Dohoda byla zrušena v roce 2014 po anexi Krymu. Lodě a ponorky umístěné na Krymu, který je obklopen Černým a Azovským mořem, se nacházejí severně od Turecka. Mohou se tak lehce dostat na Středozemního moře a operovat na Blízkém východě i na Balkánu.

Lidskoprávní pozorovatelé tvrdí, že se Krym od anexe změnil v policejní stát, kde místní úřady a ruské bezpečnostní služby pronásledují a zatýkají ty, kteří jsou považováni za loajální vůči Ukrajině, včetně příslušníků krymskotatarské komunity.

Ruští politici si však nárok na tento region s bohatou zemědělskou půdou a přístupem k Černému moři činili ještě dávno před anexí. Z těchto nálad těžil i Putin.

„V našich srdcích víme, že Krym byl vždy neoddělitelnou součástí Ruska,“ řekl Putin ruským zákonodárcům, když v roce 2014 oznamoval anexi. Krym byl dlouho i oblíbeným místem ruských rekreantů a sovětské elity. V roce 1991 zde trávil dovolenou poslední vůdce Sovětského svazu Michail Gorbačov.

Rozsáhlá invaze Ruska na Ukrajinu ovlivnila v regionu i cestovní ruch. Sergej Aksjonov, šéf Ruskem kontrolované krymské správy, minulý měsíc připustil, že během léta se očekává jeho pokles až o 40 %. S podobnou předpovědí přišla v červnu i Ruská asociace cestovního ruchu.