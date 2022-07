Ukrajinci postupují na jihu. Rusové jsou v Chersonu odříznuti, tvrdí Londýn

Britská rozvědka ve čtvrtek uvedla, že ukrajinští vojáci pravděpodobně postoupili a vytvořili předmostí na levém břehu řeky Inhulec, která tvoří severní hranici ruskem kontrolovaných oblastí v Chersonské oblasti.

Ukrajinci podle Londýna pomocí nových raketometů HIMARS poškodili nějméně tři mosty přes Dněpr, na které Rusové silně spoléhají při zásobování svých jednotek. Rusové v úterý uzavřeli Antonivskyj most, podle okupační správy regionu však stále stojí. K udržení spojení přes Dněpr se zbytkem obsazeného území se nyní budou používat trajekty a pontonové mosty.

„Tisíc metrů dlouhý Antonivskyj most u města Cherson byl poškozen minulý týden. Ukrajina na něj udeřila znovu (ve středu) 27. července 2022 a je velmi pravděpodobné, že přechod je nyní nepoužitelný,“ píší Britové.

Ruská 49. armáda rozmístěná na západní břehu Dněpru je podle britské situační zprávy nyní velmi zranitelná. „Cherson, který je politicky nejdůležitějším městem na územích okupovaných Ruskem, je nyní v podstatě odřznut od dalších okupovaných území. Jeho ztráta by zásadně oslabila ruské pokusy vydávat okupaci za úspěch,“ píše rozvědka.

Poradce šéfa prezidentské kanceláře Oleksij Arestovyč potvrdil, že strategií je izolovat ruské invazní síly na západním břehu Dněpru. „Ukrajinské ozbrojené síly je nejprve nechají bez muničních skladů, pohonných hmot, komunikací a velení a poté vyčistí zbytky sil,“ uvedl Arestovyč.

Rusové nyní podle něj mají tři možnosti - ustoupit, vzdát se nebo být zničeni. „Okupanti by se měli učit, jak přeplavat Dněpr. Nebo by měli Cherson opustit, dokud ještě můžou. Třetí varování už nemusí přijít,“ uvedl podle The Guardian další ukrajinský prezidentský poradce Mychajlo Podoljak.

Arestovyč zároveň tvrdí, že Rusko provádí „masivní přesun“ svých sil z východu země na jih.

Tajemník bezpečnostní rady Oleksij Danilov ve středu uvedl, že Rusové do Chersonské oblasti přesunují „maximální množství“ posil. Reagoval na slova prezidenta Volodymyra Zelenského ze začátku týdne, podle nichž má ukrajinská armáda na osvobození Chersonu pouhých tři až šest týdnů. Poté se osvobozování Ruskem okupovaného území stane mnohem složitějším, míní Zelenskyj.

Moskva dala podle agentury Reuters najevo, že ji snahy ukrajinských ozbrojených sil neznepokojují. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho letadla zaútočila na ukrajinskou pěší brigádu na severu Chersonské oblasti a během posledních 24 hodin zabila více než 130 vojáků.

Okupačními silami dosazený představitel Chersonské oblasti Kirill Stremousov rovněž odmítl západní a ukrajinské hodnocení situace. „Prohlášení (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského, že Chersonská oblast bude osvobozena za tři až šest týdnů je... lež. Všechny tyto protiofenzivy... vyjdou naprázdno,“ řekl Stremousov ve středu ruské agentuře RIA Novosti.

Nejen Kyjev je pod palbou

Operační velení ukrajinské armády „Sever“ podle ruskojazyčné stanice BBC uvádí, že na Ukrajinu bylo vypáleno více než 20 raket z území Běloruska. Server RBK Ukrajina informuje o masivním raketovém útoku na severní oblasti Ukrajiny, včetně Černihivské oblasti.

„Dnes (ve čtvrtek) ráno nepřítel provedl raketový útok na jednu z obcí Vyšhorodského okresu,“ napsal šéf správy Kyjevské oblasti Oleksij Kuleba na sociální síti Telegram, kde zároveň sdělil, že byl zasažen blíže neupřesněný objekt infrastruktury. Informace o obětech jsou podle něj upřesňovány.

Web Ukrajinska pravda konstatuje, že dnešek začal ruskými raketovými útoky na pět ukrajinských oblastí - Kyjevskou, Černihivskou, Doněckou, Charkovskou a Mykolajivskou.

Zpravodajský web RBK Ukrajina napsal, že ruská armáda provedla masivní raketový útok na severní oblasti země a kromě zásahu ve Vyšhorodském okrese informuje o tom, že devět raket dopadlo do zalesněné oblasti v Černihivské oblasti a „pracoval“ systém protivzdušné obrany. Oběti podle webu zatím nejsou hlášeny.

Ukrajinské úřady v noci na čtvrtek informovaly rovněž o explozích z Mykolajivu na jihu země, podrobnosti zatím nejsou k dispozici. BBC v noci napsala, že po celém území Ukrajiny byl vyhlášen leteckých poplach. Před osmou hodinou ranní SELČ platilo varování před vzdušnými útoky v Luhanské a Charkovské oblasti.

V Doněcké oblasti ranní raketový úder zasáhl obytný dům v obci Toreck, píše dále Ukrajinska pravda, podle níž bylo za uplynulý den v tomto východoukrajinském regionu zabito pět lidí.

Ruskem podporovaní separatisté podle agentury Reuters z Doněcku hlásí, že při ukrajinském ostřelování tam zahynuli v uplynulém dni čtyři civilisté.

Zatímco v Chersonské oblasti jsou Rusové v defenzivě, v Donbasu hlásí částeční úspěchy. Žoldnéři z Wagnerovy skupiny postoupili u Vuhlehirské elektrárny, ztrátu druhé největší tepelné elektráry na Ukrajině ve středu potvrdil Oleksij Arestovyč.

Ruským vojákům se podle amerických analytiků z Institutu pro studium války (ISW) podařilo o něco postoupit na Donbasu také severovýchodně od města Bachmut. Rusové v uplynulých dnech ovládli Berestove, o něž se několik týdnů sváděly boje a které leží mezi již ovládnutým Lysyčanskem a Bachmutem.

24. července 2022