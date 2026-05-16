Mírová jednání ukončí válku. Jeden z nejmocnějších mužů na Ukrajině promluvil

  13:20
Několikrát byl blízko smrti, teď chce zastavit válku. Kyrylo Budanov, nový šéf kanceláře ukrajinského prezidenta a muž, na kterého Rusko uspořádalo přes deset neúspěšných atentátů, poprvé promluvil k západním médiím od nástupu do jedné z nejmocnějších funkcí na Ukrajině. V rozhovoru pro britský list The Times vyjádřil přesvědčení, že mírový proces ukončí válku.
„Nemusím nikomu věřit, musím dosáhnout výsledku,“ řekl Budanov. „Jakékoli způsoby, formy a metody práce jsou dobré, pokud vedou k tomuto výsledku. Nezabývám se věcmi, kterým nevěřím… Věřím v proces vyjednávání… [v jeho] dokončení a výsledek,“ dodal.

Právě Budanov stojí za systémem vyjednávání o výměnách zajatců, přičemž tehdejší šéf rozvědky často spoléhal na neoficiální kanály uvnitř Ruska, aby zajaté ukrajinské vojáky a civilisty dostal domů. Tyto kanály se nyní podle jeho slov osvědčují i při mírových jednáních.

Budanovovi je jako šéfovi kanceláře ukrajinského prezidenta připisován obrovský vliv v zemi. Jeho předchůdci Andriji Jermakovi dokonce kritici vyčítali nadměrnou koncentraci moci. Budanov však v jeho šlépějích pokračovat neplánuje.

Nový šéf prezidentské kanceláře prohlásil, že úřad, který vede od začátku ledna, bude řídit zcela odlišným způsobem a věřit, že jeho podřízení splní své povinnosti. „Žádný mikromanagement. Plné přenesení pravomocí na příslušné osoby a plná odpovědnost těchto osob za výsledek,“ uvedl.

Válku ukončí mírová jednání

V otázce ukončení války Budanov věří, že konce bojů lze dosáhnout mírovou cestou prostřednictvím vyjednávání. A právě on má být jedním z těch, kdo je povedou.

Přitom tento muž s pozoruhodnou minulostí je podle svých slov na seznamu lidí, které chce ruský režim zavraždit. Nasvědčuje tomu i více než desítka pokusů o atentát.

Po ruské anexi Krymu a invazi do Donbasu v roce 2014 se ukrajinská vojenská rozvědka HUR zapojila do kampaně vzájemných atentátů mezi Kremlem a Kyjevem. Mezi operace, na nichž Budanov od začátku plnohodnotné invaze dohlížel, patří útoky na vysoké představitele okupovaných území Ukrajiny, ruské propagandisty i generály.

Nejhledanější osoba Kremlu

To ho dostalo na přední příčky seznamu nejhledanějších osob Kremlu. Většina pokusů o atentát byla podle dostupných informací zmařena už v rané fázi a držena v tajnosti. Některé případy, které se přiblížily realizaci, však vyšly najevo.

V roce 2024 ukrajinská bezpečnostní služba SBU oznámila, že zmařila pokus o útok na Budanovův konvoj balistickými raketami, do něhož byli zapojeni dva plukovníci ukrajinské státní ochranné služby, kteří tajně spolupracovali s Moskvou.

SBU zadržela oba plukovníky i třetího údajného atentátníka, který měl případné přeživší dorazit pomocí naváděného sebevražedného dronu.

V roce 2023 byla generálova manželka Marianna Budanovová otrávena těžkými kovy, stejně jako několik zpravodajských důstojníků, v operaci, kterou Kyjev považuje za ruský útok na Budanovův nejbližší okruh.

Ukrajinský prezident udělil Budanovovi nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ukrajiny. Během bojů na východě Ukrajiny v roce 2014 utrpěl Budanov u Horlivky vážná zranění. Poté, co jeho skupina najela na miny, ho střepiny zasáhly do krku a lopatky.

Navzdory jeho žádosti, aby ho jednotka nechala na místě, mu spolubojovníci poskytli první pomoc a evakuovali ho. Operaci krku, při níž mu lékaři odstranili zbývající střepinu, podstoupil později v Dnipru.

V dubnu 2019 se ruští agenti pokusili Budanova zavraždit pomocí nastražené nálože v automobilu. Exploze však přišla předčasně a jednomu z ruských agentů utrhla ruku. Budanov se poté pokusil druhého útočníka zadržet přímo na místě se zbraní v ruce.

V roce 2024 byl tento atentátník, Inguš Timur Dzortov, propuštěn v rámci výměny zajatců, kterou paradoxně organizoval sám Budanov z pozice šéfa HUR. Bývalý šéf vojenské rozvědky podle dostupných informací přežil nejméně deset pokusů o atentát.

