Rusové zasáhli obytný dům v Oděse, zemřelo nejméně 17 lidí. Raketu odpálil bombardér nad Černým mořem

„V důsledku dopadu nepřátelské rakety na výškovou budovu bylo zabito 14 lidí a 30 bylo zraněno, včetně tří dětí,“ napsal ráno Bratčuk na sociální síti Telegram. V příspěvcích zveřejněných jen několik minut předtím uváděl šest obětí a sedm zraněných, včetně tří dětí, počet mrtvých nakonec vrzost na sedmnáct.

Jeden vchod v bloku devítipatrových domů je kompletně zničený, dodal. V důsledku výbuchu začala hořet i sousední budova. Podle Bratčuka pokračuje záchranná operace, někteří lidé zůstali uvězněni pod troskami.

Raketu odpálil ruský bombardér nad Černým mořem. Další střela zasáhla rekreační středisko v oblasti města Bilhorod-Dnistrovskyj asi 80 kilometrů jižně od Oděsy. Podle Bratčuka zde zemřeli tři lidé, včetně jednoho dítěte. Další člověk byl zraněn.

V pondělí raketa zasáhla obchodní centrum

Útok v Kremenčuku nepřežilo osmnáct lidí, třicet dalších je v nemocnicích se zraněními, z toho šest se nachází v kritickém stavu. „Nebyla to žádná hrozba pro ruskou armádu. Nemělo to žádnou strategickou hodnotu. Jen se lidé pokoušeli žít normální život,“ uvedl prezident země, která se ruské ozbrojené agresi brání už od konce února. Rusko si podle něj vybíjí svůj vztek nad vlastní bezmocností na obyčejných lidech a bylo by zbytečné doufat v přiměřenost a lidskost z ruské strany.

„Deset mrtvých a více než čtyřicet zraněných. Taková je teď situace v Kremenčuku po raketovém ostřelování,“ řekl gubernátor Poltavské oblasti Dmytro Lunin s tím, že se bilance může ještě zvýšit. Později se počet obětí zvedl na jedenáct a v úterý ráno na osmnáct.

Podle hasičů požár v středisku zachvátil více než 10 tisíc metrů čtverečních. Agentura Unian uvedla, že úřady zřídily mobilní policejní stanoviště, na které se měli obracet lidé pohřešující své příbuzné.