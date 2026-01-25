Jednat s Kallasovou? Nikdy, počkáme, až odejde, prohlásil mluvčí Kremlu

Rusko nikdy nebude jednat s šéfkou zahraniční politiky Evropské unie Kajou Kallasovou, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Moskva podle jeho slov jednoduše počká, až této vysoké unijní diplomatce skončí mandát.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025)

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (20. listopadu 2025)
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. února 2025)
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (18. prosince 2025)
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (23. června 2025)
„Jak můžete jednat s Kajou Kallasovou? Nikdy s ní nebudeme o ničem jednat, ani Američané s ní nebudou o ničem jednat, a to je zřejmé,“ řekl Peskov reportérovi ruské státní televize v komentáři zveřejněném v neděli.

„Co můžeme dělat? Musíme prostě počkat, až odejde,“ dodal mluvčí Kremlu.

Rusko zhruba před rokem vydalo zatykač na bývalou estonskou premiérku Kallasovou a další pobaltské činitele. Podle něj byly důvodem zařazení na seznam hledaných osob jejich „nepřátelské kroky vůči historické paměti“ i Rusku jako takovému.

Kallasová tehdy uvedla, že se nenechá umlčet a bude dál podporovat Ukrajinu. Je dlouhodobou, výraznou kritičkou ruské politiky, zejména v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Prohlášení přichází v době, kdy v pátek a sobotu proběhla třístranná jednání o podmínkách ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou, prostředníkem byly Spojené státy. Jednání se odehrávala na nižší úrovni vyjednavačů v hlavním městě Spojených arabských emirátů Abú Zabí.

Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že „se toho podarřilo hodně prodiskutovat a je důležité, že rozhovory byly konstruktivní“. Za hlavní téma označil možné parametry pro ukončení války.

„Velmi oceňuji, že existuje povědomí o potřebě amerického monitorování a kontroly procesu ukončení války a udržení skutečné bezpečnosti. Americká strana nastolila otázku možných formátů pro schválení parametrů pro ukončení války a bezpečnostních okolností, které jsou pro to nezbytné,“ dodal.

