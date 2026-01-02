Rusko chystá provokaci s mnoha oběťmi, aby zmařilo jednání o míru, varuje Kyjev

Po ruském tvrzení o údajném útoku na sídlo Vladimira Putina varuje ukrajinská civilní kontrarozvědka (SZRU) před další „komplexní“ provokací ze strany Ruska. Odehraje se podle ní s vysokou pravděpodobností před pravoslavnými Vánocemi nebo během nich a ve snaze zmařit průběh mírových jednání. Ruské tajné služby k tomu podle kontrarozvědky použijí silové prostředky a dojde také k významným lidským ztrátám.
Ilustrační snímek z 29. listopadu 2025. Ukrajinské hlavní město Kyjev tehdy v noci čelilo útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně jednoho člověka a 11 lidí včetně dítěte zranil. | foto: Reuters

„Po takzvaném ‚útoku‘ na Putinovu rezidenci zaznamenáváme šíření nových zfalšovaných informačních toků Kremlem s cílem připravit ruské a zahraniční publikum na další eskalaci,“ stojí ve zprávě SZRU.

Za cíl si ruská strana podle kontrarozvědky pravděpodobně vybere místo náboženských obřadů nebo jiný objekt s vysokou symbolickou hodnotou. K údajné provokaci dojde na území Ruska, nebo na dočasně okupovaných územích Ukrajiny.

„K falšování důkazů o zapojení Ukrajiny se plánuje použít trosky úderných bezpilotních letadel západní výroby, které budou dopraveny na místo provokace z linie bojového střetu,“ stojí dále v oficiální zprávě zpravodajské služby.

SZRU rovněž vyzvala média, aby „pečlivě ověřovala materiály zveřejněné Kremlem a nešířila ruské falešné zprávy“.

Podle juliánského kalendáře pravoslavní křesťané slaví svátek připomínající narození Ježíše Krista 7. ledna.

Rusko v pondělí obvinilo Ukrajinu z dronového útoku na rezidenci ruského vůdce Vladimira Putina. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vzápětí označil tvrzení Moskvy za lež. Rusko chce podle něho podkopat pokroky v jednání a připravuje si půdu k útoku na budovy ukrajinské vlády v Kyjevě.

Obyvatelé Valdaje však „stovky dronů“, které údajně zaútočily na Putinovu rezidenci, nezaznamenali. Řekli, že neslyšeli žádné zvuky dronů ani výbuchy. Také se ukázalo, že v regionu nebyl vyhlášen letecký poplach. Opoziční ruská média zdůraznila, že to je další důkaz toho, že Lavrovovo vyprávění o útoku bylo vymyšlené.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) také ve středu s odvoláním na své zdroje napsal, že američtí představitelé zodpovědní za národní bezpečnost dospěli k závěru, že ukrajinské drony na prezidenta Putina ani na jednu z jeho rezidencí nezaútočily.

