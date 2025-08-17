Zastavili jsme útok Kyjeva na naši jadernou elektrárnu, tvrdí Rusko

Útok ukrajinského dronu „na infrastrukturu jaderné elektrárny“ byl zachycen ve vzdušném prostoru Smolenské oblasti, citovala z prohlášení ministerstva ruská státní agentura TASS. Kyjev se k věci bezprostředně nevyjádřil.
Kromě 300 bezpilotních prostředků sestřelila ruská protivzdušná obrana také čtyři letecké pumy, napsalo ve svodce ministerstvo obrany v Moskvě.
Gubernátor Voroněžské oblasti na západě Ruska Alexandr Gusev už ráno uvedl, že dronový útok v noci na neděli zranil železničáře a poškodil elektrické vedení ve Voroněžské oblasti na západě Ruska.
„Podle předběžných informací byl v jedné z obcí zraněn traťový montér na železniční stanici. Byl převezen do okresní nemocnice,“ uvedl Gusev na platformě Telegram.
Pád trosek dronu podle gubernátora poškodil také elektrické vedení na železniční stanici, což způsobilo zpoždění několika vlaků. Vznikly také požáry obchodu, tržiště s textilem a plynového potrubí. Lokality dopadu dronů Gusev neupřesnil.
Dronovým útokům v noci na neděli čelila také Ukrajina. Její letectvo oznámilo, že Rusko zaútočilo jednou balistickou střelou Iskander-M a 60 bezpilotními prostředky různých typů. Na 40 ruských dronů protivzdušná obrana zneškodnila.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi, součástí války jsou i vzájemné útoky podnikané bezpilotními letouny v hloubi nepřátelského území. Obě strany popírají, že by útočily na civilisty, ale OSN prověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců. Kyjev tvrdí, že útoky dronů na cíle v hloubi Ruska mají oslabit ruské válečné úsilí.
Zprávy o útocích přišly poté, co páteční schůzka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Putinem nepřinesla žádnou dohodu o ukončení války. Trump v sobotu uvedl, že Kyjev by měl uzavřít s Moskvou dohodu, aby válku ukončil, protože „Rusko je velmi velká mocnost, a oni ne“.
