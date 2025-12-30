Putin poslal novoroční přání zahraničním lídrům. Ficovi a dalším „vyvoleným“

  14:45
Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér Robert Fico, jeho maďarský protějšek Viktor Orbán a srbský prezident Aleksandar Vučić, informoval Kreml.
Ruský prezident Vladimir Putin (23. října 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin (23. října 2025) | foto: Reuters

Slovenský premiér Robert Fico a ruský diktátor Vladimir Putin v Číně (2. září...
Maďarský premiér Viktor Orbán dorazil do Moskvy na schůzku s ruským prezidentem...
Ruský prezident Vladimir Putin jako Santa Claus obdarovává. Vygenerováno AI v...
Srbský prezident Aleksandar Vučić (8. června 2025)
Mezi adresáty Putinovy zdravice jsou představitelé uskupení rozvojových ekonomik BRICS – Brazílie, Indie, Číny, Jihoafrické republiky – a dalších zemí takzvaného globálního Jihu a Východu včetně Barmy, Mongolska, Vietnamu, Severní Koreje, Etiopie či Venezuely.

Z evropských lídrů se na seznamu nachází pouze Fico, Orbán a Vučić. Ze zemí Severoatlantické aliance poslal Putin kromě slovenskému a maďarskému premiérovi blahopřání již pouze Trumpovi a tureckému prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganovi.

Ruský prezident již tradičně pozdravil také prezidenty či premiéry Běloruska a postsovětských zemí Střední Asie a jižního Kavkazu.

Novoroční pozdrav byl zaslán také papeži Lvu XIV. a řadě bývalých politických činitelů včetně německého exkancléře Gerharda Schrödera, někdejšího prezidenta Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva či bývalého kubánského vůdce Raúla Castra.

