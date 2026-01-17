Po Gaze vznikne Rada míru na Ukrajině. Trump to podle zdroje oznámí v Davosu

Autor:
  13:31aktualizováno  13:31
Nejen vojáci západních zemí budou dohlížet na plnění dvacetibodového mírového plánu na Ukrajině, podle zdrojů blízkých americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vznikne také takzvaná Rada míru na Ukrajině. Obdoba už vzniklé rady v Gaze v očích Trumpa nahradí OSN a zasednou v ní kromě Ukrajiny také Rusko a představitelé NATO a Evropy.
Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu. (13. ledna 2026) | foto: Reuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)
Účastníci poslouchají virtuální projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na...
Donald Trump (12. ledna 2026)
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...
22 fotografií

Po podpisu deklarace o zárukách pro Ukrajinu, které mimo jiné zahrnují vyslání vojenského kontingentu na poválečnou Ukrajinu, již podepsali představitelé takzvané koalice ochotných minulý týden v Paříží, doznává plán na fungování Ukrajiny po ukončení válce dalších změn.

Nově britský deník Financial Times (FT) informuje o tom, že se americký prezident chystá oznámit Radu pro mír na Ukrajině při příležitosti setkání se svým ukrajinským protějškem příští týden na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu.

Právě na okraji WEF podepíší americký a ukrajinský prezident desetibodový plán hospodářské prosperity v hodnotě 800 miliard dolarů (v přepočtu 16,7 bilionu korun), jehož cílem je oživení ukrajinské ekonomiky po skončení válčení.

Ačkoli podrobnosti o potenciální Radě míru pro Ukrajinu byly skrovné, osoba obeznámená s návrhem sdělila FT, že Trumpova administrativa vnímá tento koncept „jako potenciální náhradu za OSN... jakousi paralelní neoficiální instituci, která by se zabývala dalšími konflikty mimo Gazu“. Podobná rada by mohla vzniknout také pro Venezuelu.

Ukrajinský prezident na konci prosince poznamenal, že dvacetibodový mírový plán je z 90 procent hotový. Tento týden v pondělí pak Zelenskyj podle svých slov dal pokyn ukrajinskému vyjednávacímu týmu, aby dokončil dokument o bezpečnostních zárukách s USA a předložil jej k posouzení „na nejvyšší úrovni“.

Evropští lídři, kteří se mají 21. ledna setkat se Zelenským a Trumpem, budou pravděpodobně jednat s Trumpem o zajištění souhlasu USA s nasazením mnohonárodních sil na Ukrajině po uzavření příměří.

Trump se už několik měsíců snaží o vyřešení rusko-ukrajinského konfliktu. Z jeho způsobení střídavě obviňuje obě země. Naposledy zmínil, že je to Ukrajina, která není připravena ukončit válku, a to navzdory tomu, že Moskva zintenzivnila útoky na civilní infrastrukturu a většinu Kyjeva uvrhla do kruté zimy s teplotami klesající až k minus 15 stupňům.

„Myslím, že (ruský prezident Vladimir Putin) je připraven uzavřít dohodu. Myslím, že Ukrajina je méně připravena uzavřít dohodu,“ prohlásil Trump a dodal, že prezident Volodymyr Zelenskyj brzdí úsilí.

Rada míru už je pro Gazu

Podobný orgán vznikl v souvislosti s válkou Izraele proti Hamásu. Trumpem navržená Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu. Orgán také bude dohlížet na aktivity výboru složeného z palestinských technokratů, který má přechodně spravovat Pásmo Gazy a nahradit tamní vládu hnutí Hamás.

V pátek večer pak Bílý dům oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy. Orgánu bude předsedat Donald Trump. V radě mimo jiné zasedají americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův speciální vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair.

