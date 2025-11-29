VIDEO: Ukrajinci se pochlubili útokem na tankery ruské stínové flotily

Autor: ,
  21:44aktualizováno  21:44
Ukrajinská tajná služba SBU a tamní námořnictvo se přihlásily k pátečnímu útoku na dva ruské ropné tankery v Černém moři. Ukrajina použila domácí námořní bezpilotní letouny Sea Baby, uvedl v sobotu pro agenturu AP představitel ukrajinských zpravodajských služeb, který jí zároveň poskytl video údajného útoku. Informaci v podmínkách války nelze nezávisle ověřit.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dva ropné tankery Kairos a Virat, které jsou údajně součástí ruské „stínové flotily“, jež se vyhýbá sankcím, byly v pátek pozdě odpoledne v rychlém sledu zasaženy u tureckého pobřeží Černého moře.

Zásahy vyvolaly záchranné operace turecké pobřežní stráže a dalších týmů. Členové posádek na palubě obou plavidel nebyli zranění. Tanker podle tureckých úřadů plul do černomořského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska.

Představitel ukrajinské tajné služby SBU, který hovořil pod podmínkou anonymity kvůli citlivosti operací, poskytl video údajného útoku, které zřejmě ukazuje zničení dvou tankerů na moři. Agentury v pátek informovaly o pouhém požáru, který na těchto plavidlech vypukl.

Úředník dále uvedl, že oba tankery byly západními státy sankcionované lodě a dodal, že ukrajinská kontrarozvědka pokračuje v „aktivních krocích k omezení finančních možností Ruska vést válku proti Ukrajině.“

Námořní bezpilotní letouny Sea Baby vyřadily z provozu plavidla schopná přepravovat ropu v hodnotě téměř 70 milionů dolarů, v přepočtu 1,46 miliardy korun, čímž ztížily snahu Ruska obejít mezinárodní sankce, uvedl dále.

Předtím turecký ministr dopravy a infrastruktury Abdulkadir Uraloglu řekl, že tankery byly pravděpodobně zasaženy minami, raketami, námořním plavidlem nebo bezpilotním letounem.

Incidenty se odehrály ve výlučné ekonomické zóně Turecka. Tamní úřady jsou v kontaktu se svými protějšky, aby zabránily opakování a zajistily bezpečnost plavby.

Ruská stínová flotila slouží pro pašování ruské ropy, na jejíž prodej byly uvaleny sankce ze strany evropských zemí a Spojených států kvůli válce na Ukrajině. Prodej ropy podle EU a USA patří k důležitým zdrojům příjmů Moskvy pro financování války na Ukrajině.

Agentura AP s odkazem na specializovaný server OpenSanctions uvedla, že na tanker Virat v lednu uvalily sankce Spojené státy a později také Evropská unie, Švýcarsko, Británie a Kanada. Na tanker Kairos platí od července sankce Evropské unie, ke které se pak přidaly Švýcarsko a Británie.

28. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.