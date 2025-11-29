VIDEO: Ukrajinci se pochlubili útokem na tankery ruské stínové flotily

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Dva ropné tankery Kairos a Virat, které jsou údajně součástí ruské „stínové flotily“, jež se vyhýbá sankcím, byly v pátek pozdě odpoledne v rychlém sledu zasaženy u tureckého pobřeží Černého moře.
Zásahy vyvolaly záchranné operace turecké pobřežní stráže a dalších týmů. Členové posádek na palubě obou plavidel nebyli zranění. Tanker podle tureckých úřadů plul do černomořského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska.
Představitel ukrajinské tajné služby SBU, který hovořil pod podmínkou anonymity kvůli citlivosti operací, poskytl video údajného útoku, které zřejmě ukazuje zničení dvou tankerů na moři. Agentury v pátek informovaly o pouhém požáru, který na těchto plavidlech vypukl.
Úředník dále uvedl, že oba tankery byly západními státy sankcionované lodě a dodal, že ukrajinská kontrarozvědka pokračuje v „aktivních krocích k omezení finančních možností Ruska vést válku proti Ukrajině.“
Námořní bezpilotní letouny Sea Baby vyřadily z provozu plavidla schopná přepravovat ropu v hodnotě téměř 70 milionů dolarů, v přepočtu 1,46 miliardy korun, čímž ztížily snahu Ruska obejít mezinárodní sankce, uvedl dále.
Předtím turecký ministr dopravy a infrastruktury Abdulkadir Uraloglu řekl, že tankery byly pravděpodobně zasaženy minami, raketami, námořním plavidlem nebo bezpilotním letounem.
Incidenty se odehrály ve výlučné ekonomické zóně Turecka. Tamní úřady jsou v kontaktu se svými protějšky, aby zabránily opakování a zajistily bezpečnost plavby.
Ruská stínová flotila slouží pro pašování ruské ropy, na jejíž prodej byly uvaleny sankce ze strany evropských zemí a Spojených států kvůli válce na Ukrajině. Prodej ropy podle EU a USA patří k důležitým zdrojům příjmů Moskvy pro financování války na Ukrajině.
Agentura AP s odkazem na specializovaný server OpenSanctions uvedla, že na tanker Virat v lednu uvalily sankce Spojené státy a později také Evropská unie, Švýcarsko, Británie a Kanada. Na tanker Kairos platí od července sankce Evropské unie, ke které se pak přidaly Švýcarsko a Británie.
28. listopadu 2025