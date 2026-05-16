Dohromady ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany za poslední den sestřelila 353 ukrajinských dronů. Podobné informace nelze v podmínkách války okamžitě nezávisle ověřit.
Moskva pravidelně hlásí „osvobození“ vesnic na východě či severovýchodě Ukrajiny. O dvou dobytých obcích informovalo ruské ministerstvo obrany i dnes. Institutu pro studium války (ISW) však tento měsíc napsal, že Rusko v dubnu ve svém vojenském tažení na Ukrajině poprvé od ukrajinské protiofenzivy v létě 2023 přišlo o více území, než se mu podařilo dobýt.
Ukrajinské úřady uvedly, že ruské útoky poničily kritickou a civilní infrastrukturu v různých částech Ukrajiny, přičemž útoky jsou hlášeny z Oděské a Charkovské oblasti.
V Izmailském okrese v Oděské oblasti byla napadena kritická infrastrukturní zařízení a obytné budovy. Při útoku bylo zraněno několik lidí, ačkoli úřady tvrdí, že žádné ze zranění nebylo vážné.
V Charkově ruský dron zasáhl centrální část města v Ševčenkivské čtvrti, informoval starosta Ihor Terechov. Dron narazil do vozovky a poškodil dva vchody do metra, trolejbus či zastávku veřejné dopravy.
Jeden zabitý v Belgorodské oblasti
Regionální úřady v ruské Belgorodské oblasti informují o muži zabitém při ukrajinském dronovém útoku na automobil v obci Krasnaja Jaruga.
Ruská protivzdušná obrana za poslední den sestřelila 12 naváděných leteckých bomb a 353 bezpilotních letounů. Moskevský starosta Sergej Sobjanin v sobotu hlásí také sestřelení tří dronů, které směřovaly na ruské hlavní město.
Požár po dronovém úderu pravděpodobně propukl v závodě na výrobu průmyslových hnojiv Azot v Něvinnomyssku ve Stavropolském kraji na jihozápadě Ruska. Podnik je přitom spojován i s výrobou výbušnin.
Oznámený útok se odehrál v době, kdy Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani v hloubi ruského území. Kampaň se zaměřuje na ruskou vojenskou a průmyslovou infrastrukturu podporující válečné úsilí Moskvy.
Vesnice Borova a Kuťkivka
