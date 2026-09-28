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Na Ukrajině u hranic s Polskem spadl dron. Vzdušný prostor Polska nebyl narušen

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  20:22aktualizováno  20:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
28 fotografií
Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v pondělí odpoledne uvedl, že na Ukrajině asi dva kilometry od hraničního přechodu v polském Dorohusku se zřítil bezpilotní letoun s proudovým pohonem. K narušení polského vzdušného prostoru podle ministra nedošlo, napsala polská agentura PAP. Polsko v posledních dnech zaznamenává zvýšený výskyt incidentů poblíž hranic s Ukrajinou.

„Naše systémy protivzdušné obrany a letouny byly připraveny k zásahu. Po odvolání poplachu se letouny vrátily na základnu a systémy protivzdušné obrany se vrátily do režimu sledování a pohotovosti,“ napsal na sociální síti X Kosiniak-Kamysz.

Polské vládní bezpečnostní centrum a operační velitelství polských ozbrojených sil v pondělí dříve informovaly, že Rusko provedlo útok na Ukrajinu. Úřady krátce poté vydaly varování pro východopolské Lublinské vojvodství, které o několik minut později zrušily.

Mluvčí operačního velitelství polských ozbrojených sil Jacek Goryszewski televizní stanici TVN24 řekl, že jeden z dronů, které Rusko při útoku použilo, s největší pravděpodobností dopadl na ukrajinské straně hraničního přechodu Dorohusk-Jahodyn.

Šéf vojenské správy ukrajinské Volyňské oblasti Roman Romaňuk podle agentury AFP uvedl, že ruský dron zasáhl ukrajinskou vesnici Starovojtove nedaleko polských hranic a poškodil hraniční přechod.

Podobný incident se stal v noci na 13. září poblíž hraničního přechodu Dorohusk, kde byla zasažena čerpací stanice a železniční uzel.

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