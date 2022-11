VIDEO: Ruský voják se vzdal ukrajinskému dronu, ten ho odvedl do zajetí

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Na záběrech je vidět postava ve vojenské uniformě kráčející s rukama zdviženýma po travnatém terénu směrem k jiné osobě mimo kameru, kterou lze vidět pouze ve stínu.

Ukrajinské ministerstvo obrany uvedlo na Twitteru, že dron ukázal, jak ukrajinská armáda vzala do zajetí okupanta, který si uvědomil, že kapitulace je jedinou šancí na přežití.

Přesné okolnosti toho, co se stalo, nejsou jasné, ale není to poprvé, co se voják vydal do rukou nepřítele díky dronu.

Tento jev moderní války byl poprvé zaznamenán v první válce v Zálivu, kdy sledovací drony ohlásily bezprostřední raketový útok, popsal válečný historik James Rogers pro 19fortyfive.com.

„Takže když Saddámovi vojáci viděli drony na obloze, uvědomili si, že se blíží přesná salva,“ řekl Rogers. Vojákům se podařilo dronu signalizovat kapitulaci, což přimělo USA, aby vyslaly oddíl, který je vzal do zajetí, doplnil.