Pro Rusy klíčový Severomorsk jede na generátory, zchátralé vedení se zřítilo

15:01
  15:31
Domovské město hlavní ruské námořní základny muselo přejít na nouzové generátory, aby si zajistilo elektřinu poté, co se během špatného zimního počasí zhroutilo stárnoucí elektrické vedení. To způsobilo přerušení dodávek elektřiny a částečně i tepla ve městě Severomorsk na severu evropského Ruska.
Uzavřené město Severomorsk u Kolského zálivu Barentsova moře je sídlem nejdůležitějšího velitelství ruské Severní flotily, které řídí největší ruskou flotilu ponorek s balistickými raketami, rozsáhlým arzenál jaderných hlavic, raket a opravárenské loděnice.

V Rusku stále existují takzvaná uzavřená města, obvykle v okolí významných obranných nebo jaderných zařízení, ve kterých panuje mnohem přísnější režim než jinde. Vstup do těchto měst je kontrolován a k návštěvě je třeba mít zvláštní povolení.

Gubernátor Murmanské oblasti Andrej Čibis v pátek večer oznámil přerušení dodávek proudu do měst Murmansk a Severomorsk kvůli zřícení stožárů elektrického vedení. V Severomorsku byly podle místních představitelé dnes ještě stále některé domy bez elektřiny a tepla.

V pátek se podle místních médií asi sedm kilometrů od Murmanska zřítilo pět stožárů elektrického vedení, z nichž dva byly staré téměř 60 let: pocházely z roku 1966, další dva dva z roku 1982 a jeden z roku 1988.

Lodě Severní flotily v Severomorsku přešly do autonomního režimu, aby se uvolnila kapacita, uvedl starosta města Vladimir Jevmenkov.

V Murmanské oblasti byl vyhlášen stav nouze a úřady vedou vyšetřování, protože mají podezření, že se stožáry elektrického vedení zhroutily z nedbalosti, napsal dnes server Meduza. Stožáry měly mít životnost 40 let, dodal portál.

