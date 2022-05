Rusko stupňuje raketové i letecké útoky, protože se mu nedaří, míní Zelenskyj

Rusko stupňuje své raketové a letecké útoky, protože se mu nedaří na bojišti. V noci na středu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V příhraničních oblastech ukrajinské síly zaznamenávají ruské „sabotážní akce“. Podle Zelenského Ukrajina nadále usiluje o to, aby dostala do bezpečí vojáky, již se nachází v ocelárnách Azovstal v Mariupolu, napsala agentura AP.