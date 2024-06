Ukrajina sestřelila devět z třinácti dronů, sama na Rusko vyslala tři

Rusové na Ukrajinu zaútočili pomocí dronů Šáhed, které dodává ruskému režimu Írán. Ukrajinci je sestřelili nad Poltavskou, Záporožskou, Dněpropetrovskou a Charkovskou oblastí. Sestřelena byla i jedna ruská střela X-59 vypálená z Kurské oblasti na západě Ruska, stojí ve sdělení ukrajinského letectva.

Šéf správy ukrajinské Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak řekl, že noční útok poškodil obchodní i obytné budovy a také elektrické vedení. Podrobnosti ke škodám v ostatních oblastech nebyly bezprostředně známy.

Ruské úřady později uvedly, že ruské jednotky protivzdušné obrany zničily tři ukrajinské bezpilotní letouny v ruském městě Mozdok v Republice Severní Osetie - Alania, která leží u hranic s Gruzií. Oznámil to šéf oblastní správy Sergej Menjajlo. Podle ruských tiskových agentur je to poprvé, co drony zaútočily v této oblasti.

Menjajlo na platformě Telegram napsal, že útok způsobil menší škody a požáry, nikdo při něm ale nebyl zraněn. Cílem útoku bylo podle něj vojenské letiště.