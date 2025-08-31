„Krabí klepeta“ odříznuta. Ukrajinci tvrdí, že obklíčili ruské jednotky u Dobropillje

„Alespoň prozatím byly ruské jednotky, které postupovaly na Dobropillju – tato ‚krabí klepeta‘ – odříznuta a obklíčena,“ řekl Trehubov.
Dobropillja leží v Pokrovském okrese, v současnosti patrně nejohroženějším sektoru frontové linie. Rusko v tomto regionu podle ukrajinské armády soustřeďuje více než 110 000 vojáků.
Začátkem tohoto měsíce se objevily zprávy, že ruské jednotky postoupily směrem k dálnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadily pozice v blízkých osadách a údajně prorazily ukrajinskou obranu.
Ukrajinské síly však tvrdí, že se jim v těžkých bojích minulý týden podařilo osvobodit několik místních obcí, včetně vesnice Novomychajlivka. Informace tohoto druhu nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Velení ukrajinské armády v neděli za vysoce přehnané označilo tvrzení náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova o ruských ziscích v bojích na Ukrajině.
Gerasimov v sobotu řekl, že od března Rusko obsadilo více než 3 500 kilometrů čtverečních ukrajinského území. To je o něco více než rozloha Karlovarského kraje.
Podle Gerasimova ruské síly ovládly 149 vesnic. Ukrajinský generální štáb v neděli uvedl, že ruská letní ofenziva skončila „prakticky ničím“. Podle Kyjeva se Rusům nepodařilo dobýt žádné velké město, a naopak v bojích v Donbasu a v Charkovské oblasti skoro 210 000 ruských vojáků utrpělo zranění nebo zemřelo. Informace o válečných ztrátách nelze ověřit.
Desítky tisíc lidí bez elektřiny po útoku v Oděse
Agentura Ukrinform současně v neděli informovala, že Rusko v noci na sobotu podniklo rozsáhlý útok na energetickou infrastrukturu v Oděské oblasti, po němž je přes 29 000 odběratelů bez elektřiny.
„Nejvíce postiženo bylo město Černomorsk a jeho okolí,“ napsal na telegramu šéf Oděské oblastní správy Oleh Kiper, podle něhož byly poškozeny také soukromé domy a administrativní budovy a na několika místech vypukly požáry. Zatím jsou informace o jednom zraněném.
Ruský dron dopoledne zasáhl kritickou infrastrukturu také v Černihivské oblasti na severovýchod od Kyjeva a lidé ve městě Nižyn jsou kvůli tomu bez dodávek elektřiny i vody, uvedly místní úřady podle serveru RBK Ukrajina.
ISW: Útoky na energetiku budou před zimou sílit
Americký Institut pro studium války (ISW) ve své pravidelné zprávě k vývoji ruské invaze na Ukrajinu pak napsal, že ruské útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu budou před blížící se zimou nabírat na síle.
Podle ukrajinského letectva Rusko v noci na neděli nad území Ukrajiny vyslalo 142 útočných dronů a jejich atrap, protivzdušná obrana jich 126 zneškodnila. Bezpilotní letouny zasáhly deset míst, na dalších šesti místech se zřítily trosky sestřelených dronů.
Rusko podle agentury TASS informovalo o zničení 21 ukrajinských dronů nad čtveřicí ruských regionů, z toho 11 protivzdušná obrana zneškodnila nad Volgogradskou oblastí, osm nad Rostovskou oblastí a zbylé nad Belgorodskou a Brjanskou oblastí. O zraněných či škodách se nezmiňuje.
V ruské Kurské jaderné elektrárně byla plně obnovena provozní kapacita třetího reaktoru, uvedla v neděli agentura TASS. Vedení elektrárny před týdnem informovalo, že protivzdušná obrana v jejím areálu sestřelila ukrajinský dron a následně na místě vypukl požár. Provozní kapacita třetího reaktoru byla kvůli tomu snížena na 50 procent.
Ruská armáda zahájila invazi na Ukrajinu 24. února 2022 na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina. Napadená země se od té doby se západní pomocí agresi brání.
V posledních měsících Rusko zintenzivnilo svou pozemní ofenzivu na východě Ukrajiny, a to navzdory diplomatickému úsilí o ukončení války. Za frontovou linií Moskva nadále pravidelně útočí na ukrajinská města a zabíjí civilisty po celé zemi.