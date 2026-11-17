Doplnil, že na systém Starshield jsou podle ukrajinských zjištění uvalena omezení, kvůli nimž systém přestává fungovat pro zařízení pohybující se rychlostí vyšší než 161 kilometrů za hodinu.
Ukrajinská armáda podle Zelenského při prověřování problému zjistila, že se nejedná o náhodné chyby, ale o systematické omezování. To vede k tomu, že ukrajinské protivzdušné systémy nezvládají včas zachytávat některé ruské drony s proudovým pohonem, protože jejich zařízení v důsledku toho nemohou dosáhnout dostatečné rychlosti, dodal Zelenskyj.
„Mohu vás ujistit, že příslušné strany velmi intenzivně pracují na tom, aby se vše co nejdříve vrátilo do normálu,“ řekl dnes Rutte před jednáním Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny v Bruselu. „Jsme připraveni poskytnout veškerou pomoc, jakou můžeme nabídnout. Vím, že se v této věci podnikají veškeré potřebné kroky,“ dodal.
Kyjev měl problémy se systémy Starlink a vojenskou verzí Starshield už v říjnu. Musk tehdy tvrdil, že Kyjev porušil podmínky používání systému Starlink. Muskovo obvinění odmítl poradce ukrajinského prezidenta pro vojenské technologie Serhij Beskrestnov.