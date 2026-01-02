Užitečný idiot, nebo agent FSB? reaguje na Okamuru šéf ukrajinského parlamentu

Autor:
  13:29aktualizováno  13:29
Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk se v pátek ostře vymezil vůči novoročnímu projevu předsedy české Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), v němž dal třetí nejvyšší ústavní činitel najevo nesouhlas mimo jiné s pomocí Ukrajině. Stefančuk uvedl, že „Okamurův projev je názorným příkladem nevzdělanosti, manipulace a cynismu“.
Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. (24. května 2024)

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. (24. května 2024) | foto: Profimedia.cz

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...
Volodymyr Zelenskyj pronesl projev před ukrajinskými poslanci. (19. listopadu...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po boku předsedy ukrajinského...
Předseda ukrajinské Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk předal státní vyznamenání...
10 fotografií

„Opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům, kteří zůstávají na straně důstojnosti a spravedlnosti – na straně Ukrajiny,“ pokračoval dále v česky napsaném příspěvku na síti X Stefančuk.

Předseda ukrajinského parlamentu vyjádřil také vděčnost „velkému českému národu“ a jeho „důstojným představitelům“ za pomoc napadené zemi. Vyjádřil přesvědčení, že Okamurovy výroky jsou „výhradně jeho osobním názorem“, nikoli postojem českého parlamentu ani českého národa.

„Jsem přesvědčen, že nejtvrdší hodnocení Okamurových slov vynesou právě sami Češi a samozřejmě také historie, v níž se jeho jméno jen stěží zachová,“ míní šéf ukrajinského parlamentu.

„A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uzavřel Stefančuk.

Předseda SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura ve čtvrtek zveřejnil desetiminutový novoroční projev, ve kterém kromě odmítnutí pomoci Ukrajině vyjádřil také podporu dodávkám ruského plynu do Česka.

Europoslanci v polovině prosince schválili zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027.

1. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.