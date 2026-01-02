„Opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům, kteří zůstávají na straně důstojnosti a spravedlnosti – na straně Ukrajiny,“ pokračoval dále v česky napsaném příspěvku na síti X Stefančuk.
Předseda ukrajinského parlamentu vyjádřil také vděčnost „velkému českému národu“ a jeho „důstojným představitelům“ za pomoc napadené zemi. Vyjádřil přesvědčení, že Okamurovy výroky jsou „výhradně jeho osobním názorem“, nikoli postojem českého parlamentu ani českého národa.
„Jsem přesvědčen, že nejtvrdší hodnocení Okamurových slov vynesou právě sami Češi a samozřejmě také historie, v níž se jeho jméno jen stěží zachová,“ míní šéf ukrajinského parlamentu.
„A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ uzavřel Stefančuk.
Předseda SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura ve čtvrtek zveřejnil desetiminutový novoroční projev, ve kterém kromě odmítnutí pomoci Ukrajině vyjádřil také podporu dodávkám ruského plynu do Česka.
Europoslanci v polovině prosince schválili zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027.
