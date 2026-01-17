Česko nabídlo Ukrajině stíhačky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Autor: ,
  11:17
Prezident Petr Pavel v pátek přislíbil svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému stíhačky schopné sestřelovat přilétající drony. Podle agentury Reuters by mohlo jít o české podzvukové letouny L-159, které Pavel zmínil už před dvěma lety. Praha by Kyjevu mohla dodat také systému včasného varování, jako jsou pasivní drony, uvedl Pavel.
Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství...

Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství světa superbiků. | foto: Věra Kailová

Český prezident Petr Pavel a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj na...
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je český výrobce letadel. Aero L-159 ALCA je...
Bitevník L-159 Alca, který zajišťoval podporu pěchotě.
Den otevřených dveří čáslavské základny. Bitevníky L-159 ALCA
27 fotografií

„Česká republika může v relativně krátké době poskytnout několik středních bojových letadel, která jsou vysoce účinná v boji proti dronům, a věřím, že se nám podaří tuto záležitost rychle a úspěšně vyřešit,“ řekl Pavel na tiskové konferenci se Zelenským.

Prezident Pavel neuvedl žádné podrobnosti. Před dvěma lety však řekl, že české podzvukové stíhací letouny L-159 by mohly být převedeny na Ukrajinu, která již téměř čtyři roky bojuje proti rozsáhlé ruské invazi. Zároveň dodal, že Praha by mohla dodat systémy včasného varování, jako jsou pasivní radary.

Novější model L-39NG společnosti Aero Vodochody, nyní prodávaný pod názvem L-39 Skyfox, je dalším českým podzvukovým proudovým letounem, který lze konfigurovat pro výcvikové a lehké bojové úkoly. Společnost Aero obnovila sériovou výrobu a první sériový letoun absolvoval svůj první let v dubnu 2023.

O tom, že by Česká republika mohla Ukrajině poskytnout tyto novější stíhačky informace prozatím nejsou, a to i vzhledem k tomu, že stíhací letouny L-39NG jsou v současné době vázány na pražské výcvikové středisko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za zásluhy o Ukrajinu. Obvykle je udělován občanům Ukrajiny i cizím státním příslušníkům za vynikající služby ukrajinskému státu a národu.

Pavel zároveň ocenil, že muniční iniciativa, která podle něj zajišťuje polovinu dodávek munice ukrajinské armádě, pokračuje i s nástupem nové vlády.

Česká armáda disponuje 24 letadly L-159 v jednomístném a dvoumístném provedení, která se používají pro výcvik a podporu pozemních sil. Hlavnímí stíhacími letouny však jsou 14 švédských letounů Saab JAS-39 Gripen. Na cestě jsou také 24 amerických stíhaček F-35 s dodáním po roce 2030.

Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.

Nová vláda po svém zvolení i přes odpor některých svých členů zachovala muniční iniciativu. Stát na ni však už nepřispěje.

16. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

ODS volí nového lídra, kandidují Kupka a Ivan, který se vymezuje vůči Fialovi

Petr Fiala a Martin Kupka na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Hřib byl znovu zvolen předsedou Pirátů, Witosze z Ostravy porazil v prvním kole

V Prachaticích se v sobotu konalo celostátní fórum Pirátů, kde si strana volí...

Doporučujeme

Střet církví. Rusko bojuje s „konstantinopolským antikristem“ o vliv v postsovětském prostoru

Konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. (6. ledna 2026)

Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala. Neutká se o Hrad, podpořil Pavla

Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)

Česko nabídlo Ukrajině stíhačky L-159 na sestřelování dronů či pasivní radary

Stíhačka Aero L-159T2X, která přeletěla nad Autodromem Most v rámci mistrovství...

Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále

Eva Adamczyková ovládla šampionát v Bakuriani.

Sjezd ONLINE: Vonnová útočí na další stupně, Ledecká chybovala a je patnáctá

Ester Ledecká během sjezdu v Tarvisiu

Úhel pohledu

Regiony, jež bývají kulisou předvolebních návštěv a na které se v programovém prohlášení zapomnělo

Začíná schůze vlády, která mimo jiné projedná návrh programového prohlášení...

Úhel pohledu

Recept na to, jak zlevnit potraviny: méně politiky, více konkurence

ilustrační snímek

Senzace, dvojí česká radost! Menšík i Macháč získali před Australian Open titul

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.