Vládní dokumenty se ztratily v aljašském hotelu, kde přebýval někdo z Trumpovy delegace, která summit ruského a amerického prezidenta chystala. Pracovník ministerstva zahraničí je zanechal ve veřejné tiskárně, informoval americký veřejnoprávní rozhlas NPR.
Listiny prozradily některé potenciálně citlivé podrobnosti o schůzce. Mezi tehdy nezveřejněnými informacemi byl například přesný čas a místo setkání Trumpa a Putina.
Americká diplomacie tak už poněkolikáté hazarduje s důvěrou zahraničních partnerů. Poslední velká kauza z března odhalila, že vrcholní američtí představitelé omylem zapojili do skupinového chatu o válečných plánech v Jemenu novináře z magazínu The Atlantic. To pak stálo místo poradce Bílého domu pro bezpečnost Mikea Waltze.
V sobotu mluvčí Bílého domu Anna Kellyová označila tyto dokumenty za „mnohostránkové obědové menu“ a naznačila, že ponechání těchto informací ve veřejné tiskárně nepředstavuje ohrožení bezpečnosti. Ministerstvo zahraničí USA na žádosti o komentář nereagovalo.
Na stranách 2 až 5 dokumentů byla uvedena jména a telefonní čísla tří amerických zaměstnanců a jména 13 amerických a ruských státních představitelů. Seznam obsahoval fonetický přepis jmen všech Rusů, kteří se měli summitu zúčastnit, včetně „pana prezidenta POO-tihna“.
Strany 6 a 7 popisovaly, jak bude podáván oběd na summitu a pro koho. Menu obsažené v dokumentech naznačovalo, že oběd se bude konat „na počest Jeho Excelence Vladimira Putina“.
Z uspořádání míst k sezení vyplývá, že Putin a Trump měli během oběda sedět naproti sobě. Trump měl být obklopen šesti úředníky: ministrem zahraničí Markem Rubiem, ministrem obrany Petem Hegsethem a šéfkou personálu Bílého domu Susie Wilesovou po své pravici a ministrem financí Scottem Bessentem, ministrem obchodu Howardem Lutnickem a zvláštním vyslancem pro mírové mise Stevem Witkoffem po své levici. Putin měl seděl hned vedle svého ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova a poradce prezidenta pro zahraniční politiku Jurije Ušakova.
Na Aljašce se v noci na sobotu středoevropského času odehrál summit mezi Ruskem a USA, na kterém se měla projednat právě otázka války na Ukrajině. Vladimir Putin a Donald Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla.
Trump také uvedl, že chce prosazovat širší mírovou dohodu místo pouhého klidu zbraní a zvažuje dát Kyjevu bezpečnostní záruky, které by byly obdobou článku 5 Severoatlantické aliance. Nikoliv však v rámci NATO. Podle Putina by takovým garantem mohla být Čína.
V Evropě se však také přihlásili o účast. Podle šéfa německé diplomacie Johanna Wadephula Evropané jsou připraveni poskytnout záruky Ukrajině společně se Spojenými státy v rámci možné mírové dohody. Vyslovil se také proti jednání o Ukrajině bez Ukrajiny.