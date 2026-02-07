Od začátku ruské války proti Ukrajině byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků viní Ukrajinu. Ukrajinská vojenská rozvědka se k některým z těchto útoků přihlásila, v případě útoku na Alexejeva se tak však podle dostupných informací nestalo.
Sybiha ukrajinskou účast v útoku na Alexejeva popřel. „Nevíme, co se stalo s tímto konkrétním generálem – možná to byly jejich vlastní ruské vnitřní boje,“ řekl.
Zatím neznámý člověk několikrát vystřelil na generálporučíka ruského ministerstva obrany v jednom z bytových domů na severozápadě metropole a poté z místa činu uprchl, uvedl v pátek ruský vyšetřovací výbor, jenž útok vyšetřuje jako pokus o vraždu.
Čtyřiašedesátiletý Alexejev je podle médií ve vážném stavu v nemocnici. Podle serveru Kommersant úspěšně podstoupil operaci a probral se z umělého spánku.
Kommersant v sobotu také s odvoláním na svůj zdroj blízký vyšetřování píše, že se v případu objevili první dva podezřelí a čeká je výslech. Jeden z nich podle zdroje listu Alexejeva pravděpodobně postřelil. Další podrobnosti deník neuvádí, podezřelí zatím podle něj nebyli z ničeho obviněni.
Vladimir Alexejev je podle Meduzy prvním zástupcem náčelníka Hlavní správy generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, tedy vojenské zpravodajské služby, pro kterou se stále často používá někdejší zažitá zkratka GRU. V roce 2017 dostal titul Hrdina Ruska.
Média ho označila za jednoho z hlavních kurátorů ruských „dobrovolnických“ formací účastnících se války proti Ukrajině, napsal web Meduza a dodal, že ukrajinská vojenská rozvědka HUR Alexejeva mimo jiné podezírá z „organizování přípravy výchozích údajů pro raketové a letecké údery na ukrajinské území“.
Generál byl podle Reuters zodpovědný za vztahy mezi ministerstvem obrany a soukromou žoldnéřskou armádou zvanou Wagnerova skupina Jevgenije Prigožina, která bojovala v některých z nejtvrdších bitev v ranější fázi ruské války proti Ukrajině.
Spojené státy a Evropská unie na Alexejeva dříve podle médií uvalily sankce. USA tak učinily v roce 2016 v souvislosti s kybernetickými útoky zaměřenými na ovlivnění prezidentských voleb, napsala Meduza.
Evropská unie k sankcím vůči Alexejevovi a dalším důstojníkům GRU přistoupila o tři roky později kvůli útoku nervově paralytickou látkou novičok v britském Salisbury, při němž byl i s dcerou přiotráven bývalý dvojitý agent Sergej Skripal.