„Na 116 plavidel ruské stínové flotily v Azovském moři – první kolo námořní bitvy je dokončeno. Nyní je na řadě Černé moře,“ napsal Brovdi na Telegramu.
V noci na středu bylo podle něj v Černém moři zasaženo 17 ropných tankerů, dva tankery na přepravu plynu a jeden remorkér. Oficiální zprávu i videozáznamy útoků na plavidla zveřejní Kyjev později, doplnil velitel.
Dronovou kampaň namířenou proti plavidlům v Azovském moři, přes které prochází čtvrtina ruského exportu pšenice, zahájila Ukrajina 6. července. Podle zdrojů agentury Reuters muselo Rusko v jejím důsledku omezit lodní dopravu na této vodní cestě.
Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné
Ruské útoky si během posledních hodin vyžádaly nejméně pět obětí. Tři lidé zemřeli při nočním útoku na Oděsu, další muž zahynul po zásahu rodinného domu dronem v Černihivské oblasti a v Chersonu zemřela sedmdesátiletá žena, která minulý týden utrpěla zranění při ruském dronovém útoku.
Podle ukrajinského letectva Rusko v noci zaútočilo dvěma řízenými střelami a 122 drony. Protivzdušná obrana zneškodnila 101 bezpilotních prostředků, zásahy byly zaznamenány na 19 místech.
Rusko pokračuje ve vzdušných úderech na ukrajinská města, zatímco Ukrajina se už pátým rokem brání ruské invazi. Podle OSN si červnové útoky vyžádaly nejvyšší počet civilních obětí od dubna 2022. Zemřelo 293 lidí a dalších 1 990 bylo zraněno.