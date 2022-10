Zvláštní přístup do EU budou mít Ukrajinci aspoň do roku 2024, schválila Komise

Evropský blok se letos v březnu krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu poprvé rozhodl aktivovat pravidla umožňující běžencům získat mimořádnou ochranu. Unijní státy zavedly dočasnou ochranu na rok, s ohledem na pokračující boje se však v posledních týdnech začalo mluvit o jejich prodloužení.

„To, co jsme viděli dnes (v pondělí) ráno, hovoří za vše. Je důležité, abychom dále přijímali lidi, kteří jsou nuceni prchat do Evropské unie,“ prohlásila Johanssonová s odkazem na pondělní ruské ostřelování Kyjeva a řady dalších ukrajinských měst. Brusel prodlouží platnost pravidel do března příštího roku, k čemuž podle komisařky není nutný souhlas členských států, které úpravě přizpůsobí své vlastní zákony.

Od začátku války získaly v zemích EU dočasnou ochranu miliony lidí z Ukrajiny, nejvíce v Polsku. Česko ji udělilo více než 443 tisícům Ukrajinců.

Unijní exekutiva se rovněž rozhodla zjednodušit pravidla pro uprchlíky, kteří se rozhodnou vrátit na Ukrajinu, poté se však kvůli novému zhoršení situace opět uchýlí do některé ze zemí EU. Nově se nebudou muset ze systému dočasné ochrany vyřazovat, což jim usnadní případný návrat do unie.