Jednání na Floridě začala. Chceme skutečný mír, zní od ukrajinské delegace

  17:16aktualizováno  17:21
Na americké Floridě začala jednání mezi ukrajinskou a americkou delegací o návrhu podmínek pro ukončení války na Ukrajině. Šéf americké diplomacie Marco Rubio očekává, že rozhovory s ukrajinskými představiteli umožní pokročit na cestě k ukončení války.
Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov (vpravo...

Tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov (vpravo vepředu) se účastní jednání americké a ukrajinské delegace na Floridě ohledně podmínek pro ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Vlevo jsou zástupci americké delegace: Steve Witkoff, Marco Rubio a Jared Kushner. (30. listopadu 2025) | foto: Reuters

„Nejde jen o mírové dohody. Jde o vytvoření cesty vpřed, která zanechá Ukrajinu suverénní, nezávislou a prosperující, a proto očekáváme, že dnes dosáhneme ještě většího pokroku,“ řekl Rubio ve floridském městě Hallandale Beach, kde se rozhovory konají.

Ministra provázejí zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť Donalda Trumpa Jared Kushner, dodala agentura AFP.

„Máme jasné pokyny a priority: ochránit ukrajinské zájmy, zajistit věcný dialog a dále postoupit na základě pokroku dosaženého v Ženevě. Pracujeme na zajištění skutečného míru pro Ukrajinu a spolehlivých, dlouhodobých bezpečnostních záruk,“ napsal na sociální síti tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, který vede ukrajinskou delegaci.

Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli před časem připravily osmadvacetibodový plán k ukončení bojů, který počítá s významnými ústupky ze strany Kyjeva.

Minulou neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v Kyjevě odvolal z funkce šéfa své kanceláře Andrije Jermaka, který vedl ukrajinský vyjednávací tým při rozhovorech v Ženevě.

Učinil tak poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u tohoto prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.

