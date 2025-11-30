Jednání na Floridě začala. Chceme skutečný mír, zní od ukrajinské delegace

„Nejde jen o mírové dohody. Jde o vytvoření cesty vpřed, která zanechá Ukrajinu suverénní, nezávislou a prosperující, a proto očekáváme, že dnes dosáhneme ještě většího pokroku,“ řekl Rubio ve floridském městě Hallandale Beach, kde se rozhovory konají.
Ministra provázejí zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff a zeť Donalda Trumpa Jared Kushner, dodala agentura AFP.
„Máme jasné pokyny a priority: ochránit ukrajinské zájmy, zajistit věcný dialog a dále postoupit na základě pokroku dosaženého v Ženevě. Pracujeme na zajištění skutečného míru pro Ukrajinu a spolehlivých, dlouhodobých bezpečnostních záruk,“ napsal na sociální síti tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, který vede ukrajinskou delegaci.
Spojené státy po konzultacích s ruskými činiteli před časem připravily osmadvacetibodový plán k ukončení bojů, který počítá s významnými ústupky ze strany Kyjeva.
Minulou neděli o úpravách návrhu, který řada zemí i odborníků vnímala jako proruský, jednali v Ženevě představitelé USA, Ukrajiny a evropských zemí. Po těchto jednáních podle amerického prezidenta Donalda Trumpa dokument doznal blíže neupřesněných úprav.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v Kyjevě odvolal z funkce šéfa své kanceláře Andrije Jermaka, který vedl ukrajinský vyjednávací tým při rozhovorech v Ženevě.
Učinil tak poté, co Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) podnikl u tohoto prezidentova nejbližšího spolupracovníka domovní prohlídky.