Putin nabídl wagnerovcům dál bojovat na Ukrajině. Nic by se nezměnilo, řekl

USA dodaly kazetovou munici na Ukrajinu Pentagon ve čtvrtek večer potvrdil, že kazetová munice z USA byla již dodána na Ukrajinu. Není ale jasné, zda ji ukrajinská armáda již použila, uvedla agentura AP. Podobně se ve čtvrtek pro stanici CNN vyjádřil ukrajinský armádní velitel Oleksandr Tarnavskyj.

Putin tvrdí, že wagnerovcům na setkání udělal mnoho nabídek včetně té, aby dále bojovali na Ukrajině pod stejným velitelem.

„Nic by se nezměnilo. Byli by vedeni člověkem který byl po celou dobu jejich skutečným velitelem,“ uvedl Putin. Neřekl však, zda bylo podmínkou, aby žoldnéři vstoupili do ruské armády. Proti takovému řešení byl podle Putina šéf skupiny Prigožin. „Mnozí (z wagnerovců v Kremlu) kývali, když jsem o tom mluvil,“ řekl Putin.

Podle deníku Financial Times zmíněným skutečným velitelem wagnerovců na Ukrajině je vysoký představitel skupiny Andrej Tročev.

Podle Putina je však nemožné, aby Wagnerova skupina dále pokračovala ve své aktuální podobě.

„Neexistuje zákon o soukromých vojenských společnostech. (Wagnerova skupina) neexistuje,“ řekl Putin, podle kterého na přípravě příslušné legislativy musí zapracovat parlament.

Členové Wagnerovy skupiny se na konci června vzbouřili proti špičkám ruské armády. Kolona jejich vozů vyrazila na Moskvu. Vzpouru však zastavili a jejich šéf Prigožin dostal nabídku odejít do Běloruska, aniž by byl v souvislosti se vzpourou obviněn. Podobnou nabídku dostali podle médií i další příslušníci žoldnéřské organizace.

10. července 2023