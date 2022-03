Bezletová zóna by mohla rozpoutat světovou válku, řekl šéf Evropské rady Michel

Západní lídři zavedení bezletové zóny, která podle Zelenského může zabránit dalšímu zabíjení ukrajinského obyvatelstva, odmítají ze strachu z širšího konfliktu v Evropě. Zelenskyj proto žádal, aby mu západní země poskytly alespoň stíhačky.

Zapojení bojových letounů do operací nad Ukrajinou by za současných podmínek znamenalo, že se „NATO zapojilo do války, a tudíž riskujeme třetí světovou válkou,“ uvedl Michel v rozhovoru se stanicí France Inter.

Zároveň odmítl, že by sankce zavedené aliancí a EU proti Rusku znamenaly vyhlášení války. Mají podle něj „vyvinout tlak a poškodit (ruský) režim,“ nikoliv tamní obyvatelstvo.

Šéf americké diplomacie Antony Blinken v neděli uvedl, že členské státy NATO mají povolení poslat na Ukrajinu stíhačky. „Mají v tomto zelenou,“ řekl pro CBS News.

Spojené státy podle něj dokonce uvažují o dohodě s Polskem, na základě které by Varšava poskytla ukrajinské armádě svá starší bojová letadla sovětské konstrukce MiG-29 a výměnou dostala stíhačky F-16 od Washingtonu.

„Aktivně se nyní zabýváme otázkou letadel, které by Polsko mohlo poskytnout Ukrajině, a zjišťujeme, jak bychom mohli doplnit jejich stavy, pokud by se Polsko rozhodlo ta letadla poskytnout,“ řekl Blinken na návštěvě moldavské metropole Kišiněva.

„Nemohu teď zmínit konkrétní časový plán, ale mohu jen říct, že se tím zabýváme velmi, velmi aktivně,“ dodal.

Druhá strana ale tvrzení popřela. „Polsko nevyšle svoje stíhačky na Ukrajinu a ani jí nedovolí využívat jeho letiště. Významně pomáháme v mnoha dalších oblastech,“ napsala na Twitteru kancelář polského premiéra.

Mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov uvedl, že se ruským silám na Ukrajině podařilo zneškodnit téměř všechny ukrajinské bojeschopné letouny. Toto tvrzení nelze nezávisle ověřit.

„Zároveň zcela jistě víme, že ukrajinská letadla dříve letěla do Rumunska a dalších sousedních zemí,“ řekl Konašenkov. Pokud třetí země poskytnou svá letiště ukrajinských letounům, „jejich následné použití proti ruským ozbrojeným silám může být považováno za zapojení těchto zemí do ozbrojeného konfliktu,“ citovala mluvčího agentura TASS.