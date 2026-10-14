Na útěku ze zajetí postřílel ukrajinské vojáky. Policie pátrá po prchajícím Rusovi

Útočník v úterý odpoledne začal střílet na vojáky, kteří se nacházeli v obytné budově. Všech pět zraněním podlehlo, informovaly úřady. Vyšetřovatelé prověřují několik verzí incidentu.
Zejména zjišťují, zda útočník mohl být napojen na diverzní a průzkumnou skupinu ruských ozbrojených sil, uvedla prokuratura.
Tragédie se stala v obci u Charkova, kde se k domu, kde pobývali vojáci ukrajinské 72. brigády přiblížil neznámý muž v civilním oblečení, ozbrojený automatickou zbraní.
Ozbrojenec nejprve zabil jednoho vojáka a následně vstoupil do domu, kde pokračoval ve střelbě a zabil další čtyři vojáky. Poté z místa činu uprchl, vylíčil server Glavkom s odvoláním na nejmenované zdroje z policie.