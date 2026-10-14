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Na útěku ze zajetí postřílel ukrajinské vojáky. Policie pátrá po prchajícím Rusovi

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  18:45aktualizováno  18:45
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Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025)

Ruští vojáci absolvují výcvik u Pokrovsku. (26. října 2025) | foto: Profimedia.cz

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Dosud neznámý pachatel postřílel u Charkova na východě Ukrajiny pět ukrajinských vojáků. Útočníkem mohl být jeden ze dvou ruských vojáků, kteří uprchli z ukrajinského zajetí, uvedla ukrajinská redakce britské stanice BBC s odvoláním na nejmenovaný zdroj z armádního velitelství. Po uprchlících policie pátrá. Prokuratura případ vyšetřuje jako vraždu.

Útočník v úterý odpoledne začal střílet na vojáky, kteří se nacházeli v obytné budově. Všech pět zraněním podlehlo, informovaly úřady. Vyšetřovatelé prověřují několik verzí incidentu.

Zejména zjišťují, zda útočník mohl být napojen na diverzní a průzkumnou skupinu ruských ozbrojených sil, uvedla prokuratura.

Tragédie se stala v obci u Charkova, kde se k domu, kde pobývali vojáci ukrajinské 72. brigády přiblížil neznámý muž v civilním oblečení, ozbrojený automatickou zbraní.

Ozbrojenec nejprve zabil jednoho vojáka a následně vstoupil do domu, kde pokračoval ve střelbě a zabil další čtyři vojáky. Poté z místa činu uprchl, vylíčil server Glavkom s odvoláním na nejmenované zdroje z policie.

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