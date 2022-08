Ukrajina se chystá na Den nezávislosti. Zelenskyj čeká od Rusů „něco ošklivého“

Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu v neděli uvedl, že Ukrajina varovala všechny partnery před ruskými plány na tento týden, kdy bude země slavit Den nezávislosti.

„Mluvil jsem o všech hrozbách s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Byl informován i turecký prezident (Recep Tayyip) Erdogan a generální tajemník OSN (António Guterres). Chápou, co okupanti dělají. A chápou, že Ukrajina to nebude tolerovat,“ dodal Zelenskyj.

Ruské jednotky pokračují v ofenzivě na východě a jihu Ukrajiny, kterou napadly 24. února. Informoval o tom v pondělí v pravidelném ranním přehledu situace na bojišti ukrajinský generální štáb. Zelenskyj minulý týden prohlásil, že Moskva u příležitosti výročí ukrajinské nezávislosti, na něž připadá i půlrok od začátku ruské invaze, chystá něco „obzvlášť ošklivého“.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak již dříve poznamenal, že Rusko se 23. a 24. srpna pokusí zesílit ostřelování.

Ostřelování Nikopolu

Podle hlášení ukrajinského generálního štábu se ruské jednotky nadále zaměřují na získání plné kontroly nad Luhanskou a Doněckou oblastí a na udržení částí Chersonské a Charkovské oblasti. Boje pokračují také v Záporožské a Mykolajivské oblasti.

Zvláštní pozornost ruská armáda věnuje městu Nikopol, který v neděli několikrát ostřelovala. Způsobila tak požár, v jehož důsledku se zastavily dodávky elektřiny pro asi 3 tisíce lidí. Nikopol leží v blízkosti Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny.

Ukrajinské jednotky podle Kyjeva nadále provádí úspěšné raketové a dělostřelecké útoky na pozice okupantů.

Neochotný Luhansk a ruské potíže

Britské ministerstvo obrany ve své pondělní analýze vývoje bojů upozornilo na video, které se v polovině srpna objevilo na ukrajinských kanálech sociálních médií, a které údajně zachycuje některé členy vojenské jednotky samozvané proruské Luhanské lidové republiky (LNR). Ti v prohlášení odmítli nasazení do útočných operací v sousední Doněcké oblasti. Bojovníci tvrdili, že splnili svou povinnost při nedávném zajištění kontroly LNR nad celou Luhanskou oblastí, píše britský resort obrany.

Příslušníci zmíněné jednotky nejsou ochotni bojovat v Doněcké oblasti navzdory hrozbám a zastrašování ze strany vyšších velitelů, uvádí dále Britové, kteří se domnívají, že Rusko má stále větší potíže s motivací pomocných sil, jež používá k posílení svého pravidelného vojska na Donbase. „Velitelé se pravděpodobně uchylují k přímým finančním pobídkám, zatímco některé bojové jednotky jsou považovány za nespolehlivé pro útočné operace,“ píše britské ministerstvo.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své poslední analýze tvrdí, že ruské ofenzivní operace na východní Ukrajině pravděpodobně vrcholí, i když malých úspěchů v postupu invazní armáda ještě zřejmě dosáhne. Útoky směrem k Bachmutu a v okolí Avdijivky nyní podle něj ustávají. „Neschopnost ruských sil využít předchozí zisky v okolí Bachmutu a Avdijivky je příkladem zásadnějšího ruského vojenského problému – projevené neschopnosti proměnit taktické zisky v operační úspěchy,“ píše ISW.

Rusům se podle něj nedaří využívat taktických průlomů k manévrování do týlu Ukrajinců, ani k rozbití významných částí ukrajinských obranných linií. „Pomáhá to vysvětlit extrémně pomalé tempo ruského postupu na východě a silně to naznačuje, že Rusové nebudou schopni v nadcházejících měsících získat o mnoho více území, pokud se situace nevyvine nepředvídaným způsobem,“ uvádí institut, jenž zároveň poznamenává, že ruské okupační úřady zintenzivnily únosy na zabraných územích před blížícím se ukrajinským Dnem nezávislosti.

Soud se zajatci z Azovu

Zelenskyj také uvedl, že pokud Rusko zahájí soud s ukrajinskými vojáky v Mariupolu, znemožní tím jakákoli jednání.

„Ukrajina nebude tolerovat šikanu lidí, o kterých lze říci jediné: jsou hrdiny své vlasti a bránili svobodu svého lidu před útočníky,“ prohlásil ukrajinský prezident.

Šéf samozvané proruské Doněcké lidové republiky Denis Pušilin již dříve uvedl, že soud se zajatými příslušníky ukrajinského pluku Azov se uskuteční do konce léta. Členové pluku společně s dalšími ukrajinskými obránci letos získali mezinárodní pozornost svým odporem proti ruskému obléhání železáren a oceláren Azovstal v Mariupolu. Mariupolská městská rada tento měsíc oznámila, že okupační síly začaly v mariupolské filharmonii montovat vězeňské klece, aby tam uspořádaly demonstrační proces s obránci Ukrajiny.