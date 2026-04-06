Pravoslavné Velikonoce bez útoků na energetiku? Kyjev Moskvě navrhl příměří

  21:45aktualizováno  21:45
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025)

Ruský raketový a dronový útok na Kyjev (14. listopadu 2025) | foto: Reuters

Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (20. ledna 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (20. ledna 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (20. ledna 2026)
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (20. ledna 2026)
„Pokud je Rusko připraveno přestat útočit na náš energetický sektor, budeme připraveni učinit totéž. A tento náš návrh - předaný Američany - byl sdělen ruské straně,“ uvedl Zelenskyj ve svém večerním projevu.

Ukrajinský prezident už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků, případně k energetickému příměří.

Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem. Loni velikonoční příměří oznámil ruský prezident Vladimir Putin, ale o den později ruské ministerstvo obrany obvinilo Ukrajinu, že klid zbraní porušila. Zatímco katolíci a většina protestantů oslavili Kristovo vzkříšení v neděli, pravoslavní věřící tento svátek slaví o týden později.

