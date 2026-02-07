USA chtějí konec války do června, jinak vyvinou tlak na obě strany, řekl Zelenskyj

Autor: ,
  11:57aktualizováno  11:57
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany v této souvislosti tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA, pravděpodobně v Miami.
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Donald Trump (6. února 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil amerického prezidenta...
Donald Trump (6. února 2026)
18 fotografií

„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta a pravděpodobně vyvinou na strany tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl Zelenskyj v pátek novinářům, přičemž informace byly embargované do sobotního rána.

„Říkají, že chtějí udělat všechno do června. A udělají vše pro to, aby válku ukončili. Chtějí jasný harmonogram všech akcí,“ dodal ukrajinský prezident.

Američané také podle něj poprvé navrhli uspořádat další kolo třístranných rozhovoru na americké půdě. „Potvrdili jsme naši účast,“ uvedl dále Zelenskyj. Rozhovory by se podle něj mohly konat v Miami.

Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země před téměř čtyřmi roky, v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové o otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu.

Z dřívějších vyjádření vyplývá, že Rusko jako podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území vyklidit odmítá.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Sjezd ONLINE: Odermatt je bez medaile, vedení drží von Allmen. Na startu je i Zabystřan

Švýcar Franjo von Allmen zajel v Bormiu fantastický olympijský sjezd.

Názor

Výprodej akcií je víc než jen nervozita kolem umělé inteligence. Pro Evropu to může být i příležitost

ilustrační snímek

USA chtějí konec války do června, jinak vyvinou tlak na obě strany, řekl Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump v Davosu (22. ledna 2026)

My to nebyli, možná ruské vnitřní boje, říká Kyjev k postřelení zástupce šéfa GRU

Ruští vyšetřovatelé pracují v bytovém domě v Moskvě, kde byl postřelen zástupce...

Ztráta pro reprezentaci, Zacha se k týmu nejspíš nepřipojí. Do Milána jede Chlapík

Pavel Zacha (18) z Boston Bruins slaví svůj gól v zápase s Philadelphia Flyers.

Sáblíková vynechá sobotní závod. Nemůžu skoro dýchat a mám teplotu, vzkázala

Martina Sáblíková na trati 3000 metrů v Inzellu.

Nejodvážnější, nejvýraznější i nejlepší. Česká kolekce v zahraničí obstála

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Tým a sportovci Česka. (6....

Úhel pohledu

Kdo seje vítr, sklízí bouři. Ví to prezident, který stojí v čele brutálně rozděleného národa?

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině

Polské stíhačky F-16 (15. srpna 2024)

Glosa

92 pasáčků a vlk, který vůbec nebyl. Pokus o vyslovení nedůvěry byl výjimečně hloupý

Pokračuje mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě premiéra...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Technologie pro lepší zážitky. Jak Omega zdokonaluje měření časů sportovců na olympiádě

Švýcarská Omega je oficiální časomírou olympijských her od roku 1932, výkony...

Glosa

Strávit tak celou zimu v kanadské uniformě. Češi patřili na zahájení olympiády mezi nejvýraznější

Kanadský tým na zahájení olympiády.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.