„Američané navrhují, aby strany ukončily válku do začátku tohoto léta a pravděpodobně vyvinou na strany tlak přesně podle tohoto harmonogramu,“ řekl Zelenskyj v pátek novinářům, přičemž informace byly embargované do sobotního rána.
„Říkají, že chtějí udělat všechno do června. A udělají vše pro to, aby válku ukončili. Chtějí jasný harmonogram všech akcí,“ dodal ukrajinský prezident.
Američané také podle něj poprvé navrhli uspořádat další kolo třístranných rozhovoru na americké půdě. „Potvrdili jsme naši účast,“ uvedl dále Zelenskyj. Rozhovory by se podle něj mohly konat v Miami.
Ukrajinci a Rusové společně s Američany jednali o možnostech ukončení války, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země před téměř čtyřmi roky, v uplynulých týdnech dvakrát v Abú Zabí. Tento týden se Moskva s Kyjevem dohodla na další výměně vězňů. V klíčové o otázce týkající se území ale strany nedosáhly průlomu.
Z dřívějších vyjádření vyplývá, že Rusko jako podmínku pro ukončení bojů požaduje ovládnutí celého ukrajinského Donbasu, tedy i částí, které ruská vojska za čtyři roky své agrese nedokázala dobýt. Kyjev tato území vyklidit odmítá.