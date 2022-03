Mariupol odmítl kapitulaci, podařilo se evakuovat 5 000 lidí

„Chci, aby mě teď všichni poslouchali, zejména v Moskvě. Nastal čas na setkání, je čas si promluvit,“ řekl. „Nastal čas obnovit územní celistvost Ukrajiny. V opačném případě budou ztráty pro Rusko tak velké, že vám bude zotavení trvat několik generací,“ dodal.

Ukrajinský prezident rovněž řekl, že Rusko úmyslně blokuje dodávky humanitární pomoci do měst, která jsou často pod silnou ruskou palbou. „Je to úmyslná taktika (...). Je to válečný zločin a budou se za to zodpovídat, na 100 procent,“ poznamenal.

Dodal rovněž, že stále nejsou informace o tom, kolik lidí zahynulo v rozbombardovaném divadle v obléhaném přístavu Mariupol. V krytu v budově se podle něj ukrývaly stovky lidí, úřady již od čtvrtka uvádějí, že se jich podařilo dostat ven přes 130.

V sobotu doplnily, že zatím neregistrují žádné úmrtí, odklízení trosek však podle nich komplikuje pokračující ruské ostřelování.

Z ukrajinských měst obléhaných ruskou armádou se dnes podařilo evakuovat přes 9 000 lidí, z toho skoro 5 000 z Mariupolu. Informoval o tom zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko.

Do bezpečí se podařilo dostat podstatně více lidí než ve čtvrtek, kdy se evakuovalo jen něco přes 3 800 lidí. Ukrajinští obránci Mariupolu, kde panuje kritická humanitární situace, odmítli podle agentury Unian návrh ruské strany, aby se vzdali.

I v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny by se měl dnes ráno otevřít humanitární koridor pro evakuaci civilistů a dopravu potravin. Podle agentury Reuters to dnes na sociální síti Telegram uvedl gubernátor oblasti Serhij Hajdaj.

„Bylo dohodnuto vytvoření humanitárního koridoru, pokusíme se dnes evakuovat lidi a přivézt jídlo. Klid zbraní by měl podle dohody začít v 9 hodin (8 hodin SEČ),“ napsal Hajdaj.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková dnes ráno uvedla, že tyto koridory jsou určené pro bezpečnou evakuaci civilistů z ostřelovaných měst zejména na východě země. Jeden z nich vedl z Mariupolu, kde kvůli ruskému útoku uvázly stovky tisíc lidí.

V těžce poničeném městě je problém s nedostatkem vody, potravin a léků, nefungují dodávky elektřiny a tepla. Ve městě se před ruskými útoky v krytech a ve sklepích ukrývá přes 300 000 lidí.

Prapor Azov, který je součástí Ukrajinské národní gardy a brání město před ruskými útoky, dnes podle agentury Unian odmítl nabídku ruské armády ke kapitulaci. Rusko je připraveno ukrajinským obráncům města zaručit, že zůstanou na živu, pokud složí zbraně, napsala dnes agentura RIA Novosti, která se odvolává na generálplukovníka Michaila Mizinceva, šéfa ruského mezirezortního koordinačního štábu pro humanitární otázky.

Kapitán praporu Azov Svjatoslav Palamar sdělil, že Mariupol je dál v rukou Ukrajinců, přestože v něm probíhají pouliční boje s ruskými vojáky. Prapor podle něj čeká na příchod ukrajinské armády a prolomení blokády města.