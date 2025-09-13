Rusové prolézají na Ukrajinu potrubím. Využívají i skútry, cesta trvá čtyři dny

  18:26aktualizováno  18:26
Už třetí pokus Rusů proniknout do týlu fronty pomocí plynového potrubí zaznamenali ukrajinští obránci. Tentokrát se snaží dostat do Kupjansku a využívají přitom sofistikované nástroje jako pojízdná prkna a elektrické skútry. V cestě jim totiž stojí velká řeka Oskil. Rusové mohou vytvářet v Kupjansku základny pro spuštění dronů, varuje analytická organizace DeepState.

„Vchody do potrubí se nacházejí v oblasti Lymanu Peršoho. K pohybu v potrubí se používají speciálně vyvinuté prkna na kolečkách a také elektrické skútry, kde to výška dovoluje,“ uvedl DeepState, který monitoruje pohyby fronty na Ukrajině.

Rusové k přesunu v potrubí vybudovali celou logistickou základnu. Dostat se do potrubí lze z vchodu v oblasti města Lyman Peršyj v Charkovské oblasti. Tímto způsobem se jim daří „dojít“ až k Radkivce, kam to trvá až čtyři dny. Celá trasa je proto vybavena místy k odpočinku a zásobami jídla.

Lyman Peršyj (červeně) a Radkivka (modře) nedaleko Kupjansku

Z Radkivky se ruské jednotky jižně k lesu, který mají pod kontrolou. Poté už jim nic nebrání v tom, aby došli až k železnici v Kupjansku. Celé tyto manévry způsobuje právě řeka Oskil mezi městy, kterou se Rusům dosud nepodařilo překonat. Z Kupjansku však byli vyhnáni už v roce 2023, kdy proběhla blesková ofenziva v Charkovské oblasti.

Monitorovací organizace DeepState, která je nevládní organizací, varuje, že už v samotném Kupjansku vznikly ruské pozice, ze kterých lze vypouštět na dálku řízené drony. Kupjansk podle údajů organizace je stále pod kontrolou ukrajinské armády.

Dělník kontroluje nové opevnění na obranné linii v Charkovské oblasti. (21. března 2024)
Evakuace ukrajinského strategického města Kupjansk v Charkovské oblasti. (17. října 2024)
Ruský útok na ukrajinské město Kupjansk v Charkovské oblasti. (6. dubna 2025)
Ruský útok na ukrajinské město Kupjansk v Charkovské oblasti. (6. dubna 2025)
I proto je podle DeepState důležité, aby se situace nepodcenila. Například organizace zmiňuje neprovedenou evakuaci a nemožnost podniknutí útoku na místa útočníků, protože ti mohou sdílet s místními obydlí.

S využitím potrubí k pronikání do týlu ukrajinské armády mají Rusové bohaté zkušenosti. Překonání řeky Oskil je třetím pokusem v řadě. Poprvé se tak stalo v Avdijivce a podruhé nedávno v Sudži v Kurské oblasti, odkud se Rusové snažili vytlačit ukrajinské jednotky.

Čtvrtý pokus údajného využití potrubí k proniknutí do Pokrovsku se rovněž šíří sociálními sítěmi. Nicméně DeepStatu se podařilo prokázat jeho falešnost. Jde právě o video z okolí Kupjansku.

Ukrajinský portál tsna.un zdůrazňuje, že Kupjansk má klíčový význam pro obranné linie v Charkovské oblasti. Poznamenává, že média přesto zdejšímu dění věnují mnohem menší pozornost než jiným ohniskovým oblastem.

Strategický význam Kupjansku spočívá v jeho roli dopravního a logistického uzlu, druhého největšího v Charkovské oblasti. Sbíhá se tu pět hlavních železničních tratí. Jeho ovládnutím by Rusové získali bezpečnou základnu pro logistiku, skladování a rozmístění vojsk. Poskytuje také potenciální výchozí bod pro další ofenzivy hlouběji na ukrajinské území, uvádí portál Euromaidan Press.

