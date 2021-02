Boj o očkování: Biden pokračuje v Trumpově politice. Mocnosti uplatňují vakcinační nacionalismus

Washington/Brusel Nový prezident Joe Biden údajně pokračuje v Trumpově politice „Amerika na prvním místě“ - alespoň co se týče očkování. Vakcín mají v USA dostatek, přesto mohou omezovat export. K podobnému kroku se uvolila i Evropská komise, sklidila však tvrdou kritiku od Britů, kteří očkují výrazně rychleji. Členové sedmadvacítky jsou s vakcinací pozadu.

Spojené státy mají vakcíny dostatek. Úterní data serveru Bloomberg ukazují, že v zemi bylo podáno 44,4 milionu dávek, 20 milionů stále leží ve skladech a USA mohou neomezeně čerpat z továren, které se nacházejí na jejich území. Polovina použitých látek pochází od Moderny, která má největší výrobnu v americkém Massachusetts, druhá polovina od firem Pfizer a BioNTech.

Nově zvolený prezident Joe Biden po nástupu do úřadu podepsal v rámci boje s pandemií exekutivní příkaz, kterým Washington může zamezit vývozu vakcín vyrobených v USA. Návrh zdědil po svém předchůdci Donaldu Trumpovi. „Žádná změna. Amerika na prvním místě,“ hodnotí kroky Bidena komentátorka německého listu Deutsche Welle Dijana Roscicová. Evropské mocnosti si od změny v Bílém domě slibovaly obnovení úzké transatlantické spolupráce, Biden však svými kroky podle německé analytičky vysílá jasný signál – Evropa je v tom sama.



„USA mají v platnosti válečný zákon o vývozu vakcín a v některých případech se týká důležitých dodávek,“ prohlásila podle serveru Deutsche Welle minulý týden německá kancléřka Angela Merkelová po jednáních s výrobci. „Evropa je proto nucena se spoléhat na vlastní výrobu. Naštěstí takové továrny existují, nemáme jich ale nekonečně mnoho,“ dodala kancléřka.

Evropa ve skluzu

Evropany trápí v posledních měsících nedostatky vakcíny. Firma AstraZeneca minulý týden oznámila, že do EU doveze do konce března pouze polovinu slibovaných dávek, počty snižuje i americká Moderna – například dovážka do České republiky se zpozdila o týden, místo dohodnutého počtu dorazí polovina, jak informoval server Lidovky.cz V lednu oznámily výrazné snížení i společnosti Pfizer a BioNTech.

Bruselští předáci se proto uvolili ke stejnému kroku jako zámořští spojenci – omezili export. Na konci ledna Evropská komise zavedla nařízení, podle kterého firmy s továrnami v Unii potřebují potvrzení sedmadvacítky, pokud chtějí vyvážet vakcínu mimo členské státy. Ty mohou tyto dovážky vetovat, pokud firma nenaplnila smlouvy uzavřené s Unií. „Ochrana a bezpečnost našich občanů je prioritou, výzvy, kterým čelíme, nám nedávají jinou možnost, než jednat,“ uvedl Brusel podle britské stanice BBC.

Kvůli zákazu exportu čelil hlasité kritice především ze strany Velké Británie. Předsedkyně evropské komise Ursula Von der Leyenová ve středu připustila, že zákazy nejsou šťastným řešením a dodala, že systém má sloužit především k tomu, aby Unie měla o vývozech přehled.

Británie má vlastní pravidla schvalování vakcíny a distribuce se jí daří výrazně rychleji než členským státům. Podle serveru Euronews se blíží k hranici 13 milionů naočkovaných dávek, v EU vede Německo, které podalo tři a čtvrt milionu injekcí. Česká republika podle evropského zpravodajství dosahuje počtu 356 000.

Politiku, kterou mocnosti při distribuci ochranných látek uplatňují, označila Světová zdravotnická organizace (WHO) jako „vakcinační nacionalismus“. Podle zdravotních odborníku je takový postup jednak necitlivý k chudším státům, kterým absence očkování může způsobit ekonomické a humanitární krize, mimo to je i nerozumný vzhledem k tomu, že se virus šíří napříč regiony. Pak je totiž vyšší pravděpodobnost vzniku nových mutací a současné vakcíny mohou ztratit účinnost.