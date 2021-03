Válka o vakcinační materiál? Výrobci upozorňují, že hrozí prodlevy kvůli omezení vývozu z USA

Washington/Praha Indický výrobce vakcín AstraZeneca a Novavax, který má zajistit stamiliony dávek, varuje před omezením produkce. To z toho důvodu, že USA blokují export klíčového materiálu pro výrobu za účelem prioritizace vlastních zásob. WHO problémy potvrdila a svolá na příští týden konferenci.

Ve čtvrtek se uskutečnil diskuzní panel Světové banky (WB), jehož se zúčastnili ředitelé výroby vakcín proti onemocnění covid-19. Jedním z nich byl i Adar Poonawalla, šéf indické společnosti Serum Institute, která má zajistit produkci stovek milionů dávek vakcíny firem AstraZeneca a Novavax. Poonawalla upozornil, že indické továrny budou muset v důsledku amerických protekcionistických kroků zredukovat plány.



Indický šéf uvedl, že továrny mají nedostatek klíčových komponentů - filtrů, plastových částí, skla a nádob na vakcíny. „Pro (výrobu) Novavax vakcíny, jejíž jsme hlavní producenti, potřebujeme části z USA,“ uvedl Poonawalla podle amerického serveru Bloomberg. „Dovážky těchto materiálů budou zásadně omezujícím faktorem, pokud hovoříme o zajištění dostatečného počtu (vakcín) pro celý svět,“ dodal ředitel.

Nově zvolený prezident USA Joe Biden po nástupu do úřadu podepsal v rámci boje s pandemií exekutivní příkaz, na základě kterého může Washington zamezit vývozu očkovacích látek, ale i komponentů spojených s výrobou vakcín z amerických továren.

Na začátku února Biden oznámil, že hodlá vyhlášku použít k upřednostnění zájmů USA. Podle indického výrobce má avizovaná strategie významný dopad, esenciální komponenty primárně získávají americké linky společnosti Pfizer a jiní výrobci se dostávají do problémů. „Budeme si muset promluvit s Bidenovou administrativou,“ uzavřel ředitel.

Indická společnost Serum Institute za poslední dva měsíce podle americké stanice CNBC zajistila produkci 90 milionů dávek vakcíny firmy AstraZeneca na vývoz do 51 zemí světa.

Podobné znepokojení při setkání panelu vyjádřila i hlavní vědecká pracovnice Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová. Zdravotní expertka potvrdila, že k nedostatku materiálů pro výrobu vakcín skutečně dochází. Nadto oznámila, že WHO zprostředkuje začátkem příštího týdne jednání mezi stranami, jehož by se měla zúčastnit i Mezinárodní asociace výrobců léčiv (IFPMA).

Každý kope za sebe

K prioritizaci vlastních zásob se uchýlila i EU. Na konci ledna Evropská komise zavedla nařízení, podle něhož firmy s továrnami v Unii potřebují potvrzení sedmadvacítky, pokud chtějí distribuovat vakcínu mimo členské státy. Ty mohou tyto dovážky vetovat, pokud firma nenaplnila smlouvy uzavřené s Unií.

První zemí EU, která tuto kontroverzní legislativu využila, se stala Itálie. Ve čtvrtek Řím zablokoval export 250 000 dávek vakcíny od firmy AstraZeneca do Austrálie, jak jsme již informovali.

Upřednostnění svých potřeb (také známé jako „vakcinační nacionalismus“) se stalo běžným postupem mnoha mocností, kvůli němuž čelí kritice jak zdravotních odborníků, tak i mezinárodních organizací. Experti uvádí, že strategie je jednak necitlivá k chudším státům, které mají očkování nedostatek, nadto je i nerozumná vzhledem k tomu, že se virus šíří napříč regiony. Organizace proto vyzývají k globální spolupráci a koordinovanému postupu.