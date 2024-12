V Gaze v nechráněném stanu zemřela na podchlazení třítýdenní holčička

Tatínek třítýdenní Sily, Mahmúd Fasíh, miminko zabalil do deky, aby bylo ve stanu v pobřežní oblasti Mavásí u Chán Júnisu v teple. To ale nestačilo. V rozhovoru s AP řekl, že stan nebyl chráněný před větrem a zem byla studená, přičemž teplota klesla na devět stupňů Celsia.

„V noci byla extrémní zima, ani jako dospělí jsme to nezvládali. Nedokázali jsme se zahřát,“ uvedl. Sila se v noci probudila třikrát a plakala, ráno našli její ztuhlé tělo bez známek života. „Byla jako dřevo,“ uvedl dívčin otec. Miminko okamžitě převezli do polní nemocnice, kde se jej lékaři marně pokusili oživit.

Ahmad Farra, primář dětského oddělení nemocnice v Chán Júnisu, potvrdil, že dívka zemřela v důsledku podchlazení. Dodal, že v posledních 48 hodinách byla do nemocnice převezena další dvě miminka, která zemřela na podchlazení; jednomu byl měsíc, druhé bylo staré jen tři dny.

Novorozená dívka je již třetí nemluvně, které v uplynulých dnech ve stanových táborech v Pásmu Gazy podlehlo podchlazení, uvedli podle agentury AP tamní lékaři.Tábory, kam se statisíce Palestinců uchýlily před izraelskými údery, jsou přeplněné a panují tam těžké podmínky.

Humanitární pomoc

Izraelská pozemní a vzdušná ofenziva v Pásmu Gazy zahájená po teroristickém útoku Hamásu na Izrael z loňského 7. října si podle aktualizovaných údajů ministerstva zdravotnictví vlády Hamásu vyžádala 45 399 mrtvých a dalších 107 940 Palestinců bylo zraněno. Ministerstvo v bilanci nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty a uvádí, že více než polovinu z obětí tvoří ženy a děti.

Zhruba 90 procent z 2,3 milionu obyvatel Pásma Gazy muselo v průběhu války opustit své domovy, někteří i opakovaně. Statisíce lidí se nyní tísní ve stanových táborech na pobřeží, výrazně se ochladilo a nastala mokrá zima. Humanitárním organizacím se přitom do těchto oblastí nepodařilo doručit dostatek potravin, teplého oblečení a dek.

Izrael navýšil objem pomoci, kterou je možné přes jeho území dovážet do Gazy, a to na průměrně 130 kamionů denně, zatímco v říjnu a listopadu to bylo asi 70. I přes navýšení to ale nestačí k pokrytí potřeb vysídlených Palestinců. OSN tvrdí, že na místě nemůže distribuovat více pomoci, protože Izrael jejím agenturám odmítá povolit pohyb uvnitř Pásma Gazy a protože se v pásmu pomoc krade a nevymáhají se zákony.