Kreml kupí požadavky. Chce Finsko mimo NATO či federaci v Moldavsku

Jedním z bodů je požadavek na vystoupení Finska z NATO, píše německý deník. Skandinávská země se přitom členem Aliance stala teprve v roce 2023 právě v reakci na ruskou plnohodnotnou invazi na Ukrajinu.
Moskva zároveň žádá, aby se Severoatlantická aliance vzdala svých vojenských základen v Lotyšsku, Litvě a Estonsku.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov nicméně požadavek ohledně Finska vzápětí popřel s tím, že o ničem takovém se na jednáních „rozhodně nemluvilo“.
Ruské nároky se dotýkají i států mimo Alianci. Moskva podle uniklých informací navrhuje přetvořit Moldavsko na federaci skládající se z vlastního moldavského území, proruského Gagauzska a separatistického Podněstří.
Pokud by se Moldavsko v budoucnu rozhodlo vstoupit do Evropské unie, Gagauzsko i Podněstří by podle tohoto plánu musely dostat právo uspořádat referenda o nezávislosti.
Ruští vyjednavači údajně nabídli stažení ruských jednotek z Podněstří. Kladou si ale podmínky jako například ústupky ohledně šesti evropských zemí (tedy Finska, pobaltských států, Moldavska a samotné Ukrajiny), včetně ukrajinského vzdání se části Doněcké a Luhanské oblasti a demilitarizaci přístavů v Oděse a Mykolajivu.
Moskva údajně rovněž slibuje odstranění jaderných zbraní z Běloruska a závazek nerozmisťovat tam rakety středního doletu. Zdroje Bildu však upozorňují, že v diplomacii Rusové nejsou jednotní. Mají několik vyjednávacích skupin a není zcela zřejmé, do jaké míry tyto konkrétní body podporuje sám Vladimir Putin.
Evropané u stolu
Nové detaily z jednání ukazují jasněji dlouhodobou strategii Moskvy. Tedy že konflikt na Ukrajině a vyjednávání o míru slouží k překreslení evropských sfér vlivu.
„Ukrajina je zkrátka místem, kde tento vřed konečně praskl,“ prohlásil po mírových rozhovorech v Emirátech dlouholetý Putinův poradce Vladimir Medinskij. Současný bezpečnostní systém funguje podle jeho slov špatně a musí být zcela přebudován tak, aby odpovídal „nové realitě“.
Američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff již dříve Rusům sdělili, že pokud chtějí o bezpečnosti kontinentu jednat vážně, musí k debatám přizvat i evropské zástupce. To se Rusům zpočátku nezamlouvalo.
Podle všeho však američtí zprostředkovatelé nakonec na zapojení Evropanů trvají a právě jim měly být kontroverzní požadavky na odchod Finska z NATO a federalizaci Moldavska předány.