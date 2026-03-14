KLDR odpálila balistické rakety v době, kdy USA přesouvají zbraně z Jižní Koreje do Íránu

Stalo se tak poté, co sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong v úterním prohlášení kritizovala USA a Jižní Koreu za uspořádání společného vojenského cvičení a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti KLDR bude mít vážné následky.
Jihokorejská armáda uvedla, že rakety Severokorejci odpálili z oblasti v Sunanu, kde se nachází mezinárodní letiště v Pchjongjangu, a doletěly asi 350 kilometrů, než spadly do moře.
Armáda sousední země posílila sledování a udržuje pohotovost proti možným dalším odpalům, přičemž úzce sdílí informace s USA a Japonskem.
Podle japonského ministra obrany Šindžira Koizumiho zbraně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu země a nezpůsobily žádné škody na letadlech ani lodích.
K odpalům došlo v době, kdy americká a jihokorejská armáda provádějí své každoroční jarní cvičení, do nichž jsou zapojeny tisíce vojáků. Trumpova administrativa však zároveň vede válku s Íránem, což může mít vliv na bezpečnost i na Korejském poloostrově.
USA přesouvají zbraně z Jižní Koreje do Íránu
Válka na Blízkém východě již vyvolala obavy z možných bezpečnostních selhání v Jižní Koreji, jak informují místní média, která s odvoláním na záznamy z bezpečnostních kamer a další snímky spekulují, že USA přesouvají některé prostředky protiraketové obrany rozmístěné v zemi, aby podpořily operace proti Íránu. Jihokorejský prezident I Če-mjong tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil.
Kancelář prezidenta zároveň uvedla, že případné přemístění amerických vojenských prostředků neovlivní obrannou pozici spojenců vůči jaderně vyzbrojené Severní Koreji, přičemž poukázala také na konvenční vojenskou sílu Jižní Koreje. Již dříve poskytla podobnou odpověď na zprávy o možném přemístění protiraketových systémů Patriot z Jižní Koreje.
K odpalům došlo několik hodin poté, co se jihokorejský premiér Kim Min-sok, druhý nejvyšší představitel v Soulu po Im, setkal ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a vyjádřil naději na obnovení diplomatických vztahů mezi Washingtonem a Pchjongjangem.
Prezident I usiluje o zlepšení mezikorejských vztahů a někteří z jeho nejvyšších představitelů uvedli, že Trumpova plánovaná návštěva Číny, která začne 31. března, by mohla otevřít prostor pro dialog s Pchjongjangem.
V Jižní Koreji působí asi 28 500 amerických vojáků. Jihokorejské ministerstvo zahraničí tento týden uvedlo, že armády USA a Jižní Koreje diskutují o možném přesunu některých amerických protiraketových systémů Patriot z jihokorejského území do oblasti Blízkého východu, kde Írán v odvetě na izraelsko-americké údery od konce února útočí na cíle v okolních arabských zemích.
Zmařené naděje na dialog s Washingtonem
Sobotní odpaly však tyto naděje zřejmě zmařily a signalizovaly vzdor Pchjongjangu, který v posledních měsících ztvrdil svůj postoj vůči Soulu a naléhal na Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.
Severní Korea již dlouho popisuje cvičení spojenců jako nácvik invaze a často je využívá jako záminku k eskalaci vlastních vojenských demonstrací nebo testování zbraní.
Sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una v úterý kritizovala Washington a Soul za to, že pokračují ve svých cvičeních v nebezpečném okamžiku pro globální bezpečnost, a varovala, že jakékoli ohrožení bezpečnosti Severní Koreje přinese „strašné následky.“
Kimová: Bezohledné činy mezinárodních zločinců
Aniž by se přímo zmínila o válce v Íránu, Kim Jo-Čong uvedla, že cvičení USA a Jižní Koreje podkopávají regionální stabilitu v době, kdy se globální bezpečnostní struktura „rychle hroutí a v různých částech světa vypukají války kvůli bezohledným činům nehorázných mezinárodních zločinců“
Severokorejské ministerstvo zahraničí vydalo samostatná prohlášení, v nichž odsoudilo společné útoky USA a Izraele na Írán a vyjádřilo podporu novému nejvyššímu vůdci Teheránu, Modžtabovi Chameneímu.
Jedenáctidenní cvičení Freedom Shield, které potrvá do 19. března, je jedním ze dvou každoročních velitelských cvičení prováděných armádami Spojených států a Jižní Koreje.
Cvičení, která jsou z velké části simulována na počítači, jsou navržena tak, aby otestovala společné operační schopnosti spojenců a zároveň zahrnovala měnící se válečné scénáře a bezpečnostní výzvy. Freedom Shield bude doprovázet program terénního výcviku s názvem Warrior Shield (Válečnický štít).
Severní Korea opakovaně odmítla výzvy Washingtonu a Soulu k obnovení diplomatických jednání zaměřených na omezení jejího jaderného programu. Jednání v roce 2019 ztroskotala po krachu druhého summitu Kim Čong-una s Trumpem během jeho prvního funkčního období.
Kim učinil Rusko prioritou své zahraniční politiky a vyslal tisíce vojáků a velké množství vojenského vybavení na podporu moskevské války na Ukrajině, pravděpodobně výměnou za pomoc a vojenskou technologii.