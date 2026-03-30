Posíláte experty, ponesete odpovědnost. Írán viní Ukrajinu z aktivní účasti ve válce

Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání v pondělí obvinil Ukrajinu z „aktivní účasti na vojenské agresi proti Íránu“. Iravání to v dopise generálnímu tajemníkovi OSN zdůvodnil tím, že Ukrajina uvedla, že na Blízký východ vysílá své experty.
Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání (13. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Ukrajina nese podle mezinárodního práva mezinárodní odpovědnost za napomáhání nebo podporu při páchání mezinárodně protiprávního činu,“ uvedl Iravání v dopise adresovaném generálnímu tajemníkovi OSN António Guterresovi, uvedla íránská státní tisková agentura IRNA.

„Poskytuje operační a technickou podporu, která přímo přispívá k použití síly a k agresivním činům namířeným proti suverenitě a územní celistvosti Íránské islámské republiky,“ dodal s tím, že cílené útoky na „civilní průmyslovou infrastrukturu s cílem vyvíjet ekonomický tlak nebo kolektivní trest může představovat závažné porušení mezinárodního humanitárního práva, včetně válečných zločinů“.

Rusko přitom téměř každou noc vysílá proti Ukrajině stovky dronů, převážně strojů Geraň-2, což je podle dostupných informací ruský název pro dron Šáhed-136 íránské konstrukce, který nyní Rusko vyrábí zřejmě v licenci. Írán ovšem tyto stroje ruským silám v počátku ruské invaze do sousední země také přímo dodával.

Státům zasaženým íránskými útoky Ukrajina, která se ruské vojenské invazi brání od února 2022, nabízí, aby místo nákladných střel do systémů protivzdušné obrany používaly její stíhače dronů a střely poskytly její armádě.

Pohled na íránskou metropoli Teherán (28. března 2026)
Ukrajinští představitelé říkají, že jsou nutné k odrážení raketových útoků, které Rusko proti Ukrajině podniká prakticky denně. Ukrajina vyrábí drony určené k ničení útočících bezpilotních letounů.

