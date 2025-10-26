Ruský útok na Kyjev si vyžádal tři oběti. Mezi zraněnými je i sedm dětí

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Někteří zranění byli v Kyjevě ošetřeni na místě, další museli být převezeni do nemocnice, napsala kyjevská správa bez bližších podrobností.
Kličko uvedl, že v rozlehlé Desňanské čtvrti ukrajinského hlavního města záchranné složky zasahují u devítipatrového domu, kde bylo zasaženo druhé a třetí patro, a také u 16patrové budovy, na niž dopadly trosky, patrně sestřeleného ruského dronu.
Starosta Moskvy Sobjanin napsal, že u místa dopadu trosek sestřeleného ukrajinského bezpilotního letounu mířícího na metropoli zasahují záchranné složky, podrobnosti o lokalitě neuvedl.
Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022 a přes americké a ukrajinské snahy o mírové urovnání konfliktu nejeví zájem o klid zbraní a pokračuje v prakticky každodenních vzdušných úderech. Bránící se Ukrajina také podniká dronové útoky, ty však na rozdíl od ruských jen výjimečně zasahují civilisty. Údaje ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit.