Nedám Ukrajině ani cent a válka skončí, řekl Trump při setkání Orbánovi

Trump má podle Orbána ohledně konfliktu na Ukrajině „velmi jasnou vizi, se kterou je těžké nesouhlasit“. Trump podle něj nechce dát na válku „ani cent“, a proto válka skončí.

„Je přece zřejmé, že Ukrajina nemůže stát na vlastních nohou. A pokud jí Američané společně s Evropany nebudou dávat zbraně a peníze, válka skončí,“ vyložil Orbán Trumpův pohled na válku.

Bývalý americký prezident si podle něj myslí, že když USA Ukrajinu přestanou finančně podporovat, Evropa to sama nezvládne a konflikt skončí.

Trump je také přesvědčený, že pokud mají Evropané strach z Ruska nebo chtějí posílit svoji bezpečnost, mají si za to sami zaplatit, řekl Orbán, který se s republikánským politikem sešel v pátek.

Ruskojazyčný servis BBC připomíná, že Trump se opakovaně pochvalně vyjádřil o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi. Tvrdí, že by konflikt na Ukrajině, který před více než dvěma lety rozpoutalo Rusko, dokázal vyřešit během 24 hodin. Jak by to udělal, však doposud neřekl.

Spojenci někdejšího šéfa Bílého domu mezitím v Kongresu blokují další balík pomoci pro Ukrajinu, který se snaží prosadit současný demokratický prezident Joe Biden.

Orbán odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a donedávna jako jediný významný politik v EU udržoval blízké kontakty s Ruskem. Po podzimních parlamentních volbách na Slovensku, kdy se k moci vrátila strana Směr-SD Roberta Fica, jsou vůči Moskvě shovívaví ale i slovenští vládní představitelé.