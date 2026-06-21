Ukrajinci útočili na Krym. Okupační správa poté zakázala prodej pohonných hmot

„Žádám všechny o zachování klidu, důvěřujte jen oficiálním zdrojům informací,“ vyzval veřejnost Aksjonov. Ten poznamenal, že veřejnost a firmy si paliva nyní na čerpacích stanicích koupit nemohou, a to ani na dříve vydané úřední poukázky.
Krym kvůli nedostatku paliv zavedl přídělový systém. Řidiči s voucherem v podobě QR kódu si mohli určité množství benzinu a dieselu natankovat, v některých dnech to ale kvůli problematickému zásobování ani tak možné nebylo.
Podobná omezení zavádí ruské úřady i na dalších okupovaných územích, mimo jiné v Luhanské oblasti. Problémy s tankováním mají lidé také v některých ruských příhraničních regionech či ruském vnitrozemí.
Server Meduza tento týden informoval, že palivová krize v Rusku nabývá znepokojivých rozměrů, neboť pohonných hmot je nedostatek a prudce se zvyšuje jejich cena.
Meduza dodala, že zastavit problémy se zásobováním benzinem a naftou může zřejmě jen Kyjev. Ten opakovaně vyzývá k příměří a mírovým rozhovorům, což ale Moskva dosud odmítá.
Útok zabil čtyři lidi, tvrdí okupační správa
Agentura TASS mezitím informovala o tom, že ukrajinské síly zasáhly trajekt v Kerčském průlivu. Po tomto dronovém útoku jeden člověk zahynul a další utrpěl zranění.
Ukrajinské ozbrojené síly v posledních týdnech zintenzivnily údery proti ruské ropné infrastruktuře a také proti zásobovacím trasám, po kterých na Krym proudí paliva.
Úžina odděluje Krym od ruského Krasnodarského kraje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož se od února 2022 brání ruské invazi, na síti X oznámil, že Ukrajina v reakci na ruské útoky na Ukrajince zasáhla na Krymu a v Krasnodarském kraji ropná, logistická a vojenská zařízení.
„O uplynulé noci se naše dalekonosné sankce zaměřily na vojenskou logistiku, ropný průmysl okupantů,“ napsal Zelenskyj, který dronové údery na ruském území opakovaně označuje jako dalekonosné sankce.
Zmínil, že cílem byly námořní infrastruktura pro transport ropy v Krasnodarském kraji, ropný sklad na okupovaném Kerčském poloostrově či vojenská logistická zařízení včetně čtyř radarových stanic protivzdušných systémů S-400 a Pancir.
TASS dále uvedl, že ruské úřady po útocích pozastavily trajektovou dopravu mezi Krymem a Krasnodarským krajem. Zatím není jasné, kdy lodě znovu vyplují.
Úřady nicméně vyzvaly k použití objízdné trasy po pevnině přes okupovaný Donbas a jih Ukrajiny, neboť na mostě na Krym platí zákaz nákladní dopravy.
Ukrajinský list Ukrajinska pravda uvedl, že ruské úřady v noci na neděli most na Krym uzavřely. Telegramový kanál informující o dopravě na mostě ve stejný den dopoledne sdělil, že provoz již byl obnoven.
Ruskem dosazený gubernátor Sevastopolu Michail Razvožajev na Telegramu uvedl, že toto krymské město čelí ukrajinskému vzdušnému útoku.
V Krasnodarském kraji podle ruských úřadů vypukl požár v jednom z ropných terminálů, který zasáhl ukrajinský dron.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, vzájemné dronové útoky jsou součástí bojů. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během noci obrana zničila 239 ukrajinských dronů.
Zničení ukrajinských dronů hlásí Rusko z Brjanské, Belgorodské, Kurské či Rostovské oblasti a také z Krasnodarského kraje, moskevského regionu a Krymu. Sestřely obrana provedla i nad Černým a Azovským mořem.
Na síti Telegram uvedlo ukrajinské letectvo, že Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu čtyřmi balistickými raketami a 105 drony. Protivzdušné obraně se podle tohoto hlášení podařilo 96 ruských dronů sestřelit, případně s pomocí radioelektronického boje neutralizovat.
Na šesti místech zaznamenalo dopady balistických raket a šesti dronů, na dalších pěti místech pak dopadly trosky po sestřelech. O případných škodách zatím úřady neinformovaly.
List Ukrajinska pravda dnes ráno upřesnil bilanci sobotního ruského útoku na Poltavu, kde zahynuli dva lidé a dalších 13 utrpělo zranění včetně šesti dětí. Útok zde zasáhl domy, obchodní provoz a auta.
Sobotní ruské útoky si vyžádaly také další dva mrtvé a přes dvě desítky zraněných v Mykolajivské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Pět lidí pak zahynulo a 13 bylo zraněno po sobotním ruském útoku na Záporoží.