Podle britského listu The Financial Times (FT) je dohoda stále ve hře poté, co spolu v předešlých dnech diskutovali blíže nespecifikovaní ministři a další vysoce postavení představitelé všech těchto tří států.

Izrael přitom už asi před dvěma měsíci oznámil, že vyřadí několik kusů více než 30 let starých protivzdušných baterií Patriot. „Izraelská armáda se musí posunout vpřed a zlepšit své obranné metody,“ psal tehdy zpravodajský web The Times of Israel.