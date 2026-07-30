Ani zrnko obilí nesmí proplout. Rusko blokuje klíčovou dopravní tepnu Ukrajiny

Jiří Just
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Ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla u Oděsy plavidlo Golden Leo naložené kukuřicí. (19. července 2026) | foto: Michael ShtekelAP

Drony proti lodím. Rakety a bomby na přístavy. Rusko vede operaci proti strategicky důležitým ukrajinským přístavům v Oděse. Jsou klíčové pro ukrajinský export a devizové příjmy Kyjeva.

Před zraky obyvatel Oděsy se před pár dny odehrála dramatická scéna. Ukrajinské přístavní město na jihozápadě země, zkoušené pravidelnými ruskými raketovými a dronovými údery, mohlo pozorovat, jak pod vodu míří turecká obchodní loď.

Plavidlo Golden Leo vyplulo 19. července ráno z ukrajinského přístavu Čornomorsk, jednoho ze tří hlubokovodních oděských přístavů, s nákladem kukuřice. Loď následně pokračovala po zabezpečeném námořním koridoru podél pobřeží směrem do Rumunska, když byla zasažena třemi ruskými řízenými střelami.

V červenci vrcholí také ukrajinská operace proti vývozu ruského obilí. Rusko je přitom největším exportérem pšenice na světě s tržním podílem až 24 procent.

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