Před zraky obyvatel Oděsy se před pár dny odehrála dramatická scéna. Ukrajinské přístavní město na jihozápadě země, zkoušené pravidelnými ruskými raketovými a dronovými údery, mohlo pozorovat, jak pod vodu míří turecká obchodní loď.
Plavidlo Golden Leo vyplulo 19. července ráno z ukrajinského přístavu Čornomorsk, jednoho ze tří hlubokovodních oděských přístavů, s nákladem kukuřice. Loď následně pokračovala po zabezpečeném námořním koridoru podél pobřeží směrem do Rumunska, když byla zasažena třemi ruskými řízenými střelami.
V červenci vrcholí také ukrajinská operace proti vývozu ruského obilí. Rusko je přitom největším exportérem pšenice na světě s tržním podílem až 24 procent.